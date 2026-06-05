El agridulce matrimonio de Ralf Schumacher, expiloto de la Fórmula 1, con un magnate francés

A sus 50 años Ralf Schumacher, el expiloto de la Fórmula 1, desposó en la Riviera Francesa a Étienne Bousquet-Cassagne, un acaudalado político francés hijo de Serge Bousquet-Cassagne, un sindicalista y agricultor reconocido por su fortuna en Francia. La ceremonia tuvo lugar el fin de semana pasado en Saint-Tropez, pero no fue sino hasta hoy que la dichosa pareja compartió fotografías de su final feliz: champaña en la piscina, fuegos artificiales, invitados millonarios y la firma de la unión legal.

“Ante todos aquellos que nos quieren, estoy aquí con el corazón lleno de alegría y emoción para decirte que te elijo a ti, siempre”, escribió Schumacher en su cuenta de Instagram. “Desde que nos conocimos, mi vida ha adquirido un color completamente diferente. Has traído luz a mis días. Contigo me siento vivo, libre de ser yo mismo, completo. Todo puede cambiar hoy”, recalcó.

La cereza del ponqué, aunque inesperada, fue la reacción de su exesposa y madre de su hijo, Cora Brinkmann, quien escribió: “Siempre dicen: ‘El amor verdadero siempre encuentra la manera’. En algunos casos solo se necesita un poco más de tiempo hasta que todos en el circuito sepan realmente hacia dónde se dirige la carrera. De todos modos, les deseo lo mejor”.

¿Dardo o felicitación? La prensa europea alborotó los ánimos asegurando que los buenos deseos de la mediática modelo alemana no eran más que un venenoso dardo al corazón de la pareja.

Un piloto orgulloso

La “salida del clóset” de este piloto buenmozo ocurrió hace no mucho tiempo. El 14 de julio de 2024 Schumacher publicó una foto suya junto a Bousquet-Cassagne, confirmando que “lo mejor en la vida es tener a tu lado a la pareja adecuada con quien compartirlo todo”.

Pero en Der Spiegel, la revista alemana, su exesposa declaró: “Ojalá Ralf me hubiera involucrado o al menos me hubiera hecho partícipe de su decisión, habría sido una señal de respeto. Hubo muchos rumores en el paddock. Le pedí que me aclarase si lo que se decía era verdad, pero él siempre lo negó, diciéndome que estaba imaginándome todo”, confesó. Y luego remató: “Hoy me siento utilizada (...). Siento que he desperdiciado mis mejores años”.

Su hermano, Michael Schumacher, no se ha pronunciado. Y aunque podría asumirse un posible reproche ante la “salida del clóset” de su hermano menor, el mítico piloto, siete veces campeón del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, atraviesa el que podría ser el peor momento de su vida: las consecuencias de un terrible accidente que lo dejó postrado en cama.

Escándalo judicial

Mientras la campanas de la boda sonaban para la feliz pareja, Michael Schumacher, quien al parecer corre con la peor de las suertes, enfrenta un panorama sombrío: las consecuencias de un traumático accidente de esquí en los Alpes Suizos, que le dejó lesiones cerebrales irreversibles, y los ecos de un juicio.

La que alguna vez fue su enfermera permanente entabló una demanda de violencia sexual en contra del piloto australiano Joey Mawson por un presunto acto de violación sexual en la mansión suiza de Schumacher.

Según cuenta el diario MARCA, el 23 de noviembre de 2019 la enfermera “se despertó con las sábanas manchadas de sangre tras ser presuntamente violada dos veces por el piloto australiano, antiguo amigo del hijo de la leyenda de la Fórmula 1”.

Hoy Mawson, estrella emergente del automovilismo, está inhabilitado para competir por un escándalo de dopaje. Mientras tanto el mundo espera el veredicto del juicio.