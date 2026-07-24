‘Yo me llamo’: Lady Gaga llegó a encender el escenario con bailarines, pero no erizó a Amparo Grisales y generó debate

El cuarto capítulo de Yo me llamo estuvo marcado por una lluvia de aprobaciones y rechazos por parte de los jurados, quienes no dudaron en expresar sus diferencias frente al nivel de varios participantes.

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Sin embargo, una de las actuaciones que más dio de qué hablar fue la de la imitadora de Lady Gaga, cuya puesta en escena abrió un intenso debate entre Amparo Grisales, Escola, Elder Dayán Díaz y Aurelio Cheveroni.

La concursante llegó al escenario interpretando ‘Poker Face’, acompañada por un grupo de bailarines y una coreografía inspirada en la artista estadounidense. En medio del espectáculo sufrió un inesperado incidente cuando se le rompió uno de sus tacones, pero decidió seguir adelante sin detener la presentación.

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Al finalizar su show, los jurados comenzaron de inmediato con sus comentarios. El primero en hablar fue Elder Dayán Díaz, quien destacó el esfuerzo detrás del montaje, aunque reconoció que todavía veía aspectos por mejorar.

“Te felicito por esa puesta en escena tan bonita, de verdad que sí. Se te aplaude la coreografía. Me gustó la parte del coro, que es donde más se destaca Lady Gaga, en las partes altas, la potencia. La única parte que se me pareció fue en el coro, pero estaba pendiente de su tacón y de los bailarines”.

Mientras Elder exponía su opinión, Amparo Grisales decidió intervenir para manifestar que no compartía su apreciación. Aunque elogió el compromiso de la participante con el personaje, aseguró que todavía no encontraba en ella la fuerza vocal ni la interpretación que caracterizan a la cantante original.

“Te felicito por lo comprometida que estás con Lady Gaga. Me encanta cómo estás, hermosa, pero yo no veo a Lady Gaga. La voz de Lady Gaga es una cosa y ella tiene unos tonos altísimos y tiene una fuerza. Es una interpretación y también la pronunciación del inglés tiene que ser perfecta para que pueda ser Lady Gaga. Para mí no te llamas esta noche”.

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La opinión de la actriz contrastó con la de Escola, quien afirmó que sí encontró elementos que recordaban a la artista estadounidense, especialmente durante el coro de la canción.

“Yo sí vi fuerza y vi potencial en el coro. Trajiste bailarines; es un personaje maravilloso. Estamos hablando de una de las artistas más grandes que tiene hoy el género musical. Para mí sí te llamas”.

Finalmente, Aurelio Cheveroni también respaldó la presentación y votó a favor de la concursante. Así, la imitadora obtuvo tres votos positivos y uno negativo, logrando mantenerse en competencia, aunque con el contundente desacuerdo de Amparo Grisales, cuya crítica terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del cuarto capítulo.