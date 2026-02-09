Moda

Este es el diseñador latino detrás del vestido de Lady Gaga en el Super Bowl, envió poderoso mensaje, “momento importante para la historia”

El modisto chileno migró ilegalmente a Estados Unidos desde 2020 y se abrió campo en el mundo de la moda. Esta es su historia.

9 de febrero de 2026, 5:27 p. m.
Diego Cajas, el diseñador chileno detrás del vestido de Lady Gaga en el Super Bowl
Diego Cajas, el diseñador chileno detrás del vestido de Lady Gaga en el Super Bowl

Lady Gaga fue una de las grandes sorpresas del Super Bowl al unirse a Bad Bunny en el show de medio tiempo del evento deportivo más importante de Estados Unidos, donde interpretó una versión salsa de su éxito Die With a Smile, originalmente grabado con Bruno Mars en 2024.

Esta colaboración formó parte del set de 13 minutos encabezado por el puertorriqueño, que abrió con Titi Me Preguntó de 2022 y avanzó por un setlist de temas como Voy a Llevarte Pa’ Pr, Monaco y DtMF, incorporando elementos visuales espectaculares como fuegos artificiales, una boda en vivo y mensajes en pantalla como together, we are America.

Karol G se lució en el show de Bad Bunny en el Super Bowl, estos son los famosos que también estuvieron en la ‘casita’ del puertorriqueño
Bad Bunny sorprendió con Lady Gaga en show de medio tiempo en el Super Bowl.
Bad Bunny sorprendió con Lady Gaga en show de medio tiempo en el Super Bowl.

Gaga, quien había sido headliner del halftime en 2017, lució un vestido celeste a medida con pliegues hechos a mano, destacando su silueta en tonos pastel durante la fusión de pop y ritmos latinos junto al anfitrión, mientras Ricky Martin se sumó cantando Lo Que Le Pasó a Hawái.

El performance, patrocinado por Apple Music y producido con Roc Nation de Jay-Z, atrajo más de 140 millones de visualizaciones preliminares según NBC, superando el récord de 133.5 millones de Kendrick Lamar en 2025 y consolidándose como el más visto en la historia del halftime de la NFL.

Otros invitados incluyeron a Karol G, Pedro Pascal, Jessica Alba y Young Miko en el campo o áreas cercanas, junto a segmentos como Toñita sirviendo una bebida a Bad Bunny y presencias de Alix Earle y Cardi B en la “casita” privada del artista, ante más de 70 mil espectadores en el estadio y una audiencia global transmitida por NBC.

Detrás del vestido de Lady Gaga

Detrás del vestido celeste de Lady Gaga se encuentra Diego Cajas, un diseñador chileno de 29 años originario de Puente Alto, quien participó en su confección como parte del equipo del atelier Luar, con sede en Nueva York.

Cajas se encargó específicamente del moldaje y las técnicas estructurales de la prenda. Estudió diseño de vestuario en Inacap en Chile y emigró a Estados Unidos en 2020, durante la pandemia, sin contactos ni estatus migratorio regular, integrándose luego al equipo técnico de Luar, donde trabaja en estructuras y producciones para figuras globales.

Gente Bad Bunny superó a Kendrick Lamar, Michael Jackson y Madonna en el Super Bowl; este es el récord que logró el puertorriqueño

En entrevistas con Viste La Calle y medios chilenos como CNN Chile, Mega Noticias y BioBioChile, Cajas relató que su rol implicó “diseñar y resolver el look” en colaboración con el atelier, un reto logístico completado a tiempo para el Super Bowl, documentado en publicaciones de Instagram del taller que mostraron entretelones del proceso.

El diseñador también aseguró para Viste la Calle que “Fue un challenge hacerlo pero se logró, y estoy superfeliz de haber participado en este Super Bowl. Es un momento importante para la historia que un latino esté haciendo el espectáculo; fue toda una experiencia la que vivimos con Luar”.

En marzo de 2025 el diseñador ya había relatado para el mismo medio: “Soy inmigrante ilegal y creo que es importante mencionarlo, porque conseguir trabajo y vivienda en esta situación es extremadamente difícil". Trabajar en una firma así en Nueva York es muy político. Hay mucha resistencia”.

Moda Bogotá brillará en la Gran Manzana: ocho marcas capitalinas desfilarán en la Semana de la Moda de Nueva York

Esta no es la primera vez que Lady Gaga usa una prenda de Luar, el atelier en el que trabaja Diego. Para su gira mundial de 2025 la cantante usó un atuendo brillante completamente rojo firmado por la marca. El vestuario de sus bailarines también fue diseñado por la misma casa.

