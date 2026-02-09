Gente

Karol G se lució en el show de Bad Bunny en el Super Bowl, estos son los famosos que también estuvieron en la ‘casita’ del puertorriqueño

El espectáculo del puertorriqueño reunió famosos de todo el mundo.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
9 de febrero de 2026, 4:45 p. m.
Karol G hizo parte de los artistas invitados a la 'casita' de Bad Bunny en su show de medio tiempo en el Super Bowl.
Karol G hizo parte de los artistas invitados a la 'casita' de Bad Bunny en su show de medio tiempo en el Super Bowl. Foto: Getty Images

El show de Bad Bunny sigue dando de qué hablar, luego de no solo romper un récord de asistencia en la historia de la NFL, sino también por el simbolismo y los mensajes detrás.

Un detalle que ha dado de qué hablar es la presencia de grandes personalidades del mundo del espectáculo, no solo como asistentes al partido, sino también como parte del show.

Karol G fue una de las figuras destacadas que bailaron en la ‘casita’ VIP del puertorriqueño. La colombiana apareció en el campo junto a otras celebridades durante la actuación del puertorriqueño, que abrió con su éxito Titi Me Preguntó de 2022 y continuó con un Voy a Llevarte Pa’ Pr, Monaco y DtMF. Pedro Pascal, Jessica Alba y Young Miko, también fueron otras de las personalkdades destacadas del performance.

Desde Tito Nieves hasta Jimmy Fallon y Rosalía: la lista de famosos que reaccionaron al show de Bad Bunny en el Super Bowl

Karol G resaltó durante el espectáculo al lucir un atuendo vibrante adaptado al tema urbano latino. La bichota ya había compartido escenario con Bad Bunny luego de que este visitara Medellín a mediados de enero.

Gente

Carolina Cruz, de ‘Día a Día’, habló de su novio y por qué no le tenía fe al inicio: “Será para pasar rico y no más”

Gente

A pocos días de su boda, así será la lujosa y exótica luna de miel de Johnny Rivera y Jenny López

Gente

Desde Tito Nieves hasta Jimmy Fallon y Rosalía: la lista de famosos que reaccionaron al show de Bad Bunny en el Super Bowl

Gente

Se conoce decisión sobre salud del hijo de Diomedes Díaz; tío del artista habló de imágenes que salieron a la luz

Gente

Integrante de ‘Sábados felices’ reveló que su exesposa casi lo deja en la calle y lo separó de su familia por siete años

Gente

Bad Bunny superó a Kendrick Lamar, Michael Jackson y Madonna en el Super Bowl; este es el récord que logró el puertorriqueño

Gente

Arzobispo de Nueva York se contagió de Bad Bunny en plena misa y lanzó comentario inesperado en español

Gente

Destapan los posibles motivos de la ruptura de Karol G y Feid, se reveló detalle de la relación

Gente

Karol G y Feid coincidieron en los Grammy 2026, tras su ruptura amorosa; video mostró el instante en que se encontraron

Gente

El incómodo momento de Karol G en una fiesta cuando el DJ puso una canción de Feid; esta fue su reacción

La paisa fue vista bailando sensualmente junto a la cantante Young Miko, Cardi B y la actriz Jessica Alba.

Bad Bunny superó a Kendrick Lamar, Michael Jackson y Madonna en el Super Bowl; este es el récord que logró el puertorriqueño
@artistastrendingnow1

Karol G, Young Miko pedro pascal, cardi b, jessica alba and Alix Earle en la Casita de Bad Bunny 🐰 Medio Tiempo del NFL Super Bowl 🏈 en Santa Clara California #badbunny #SuperBowl #halftimeshow #KarolG

♬ original sound - 🎀Artistastrendingnow🎀

Pedro Pascal, el actor chileno estadounidense conocido por sus roles en The Mandalorian y The Last of Us, también fue visto en el escenario bailando con Karol G.

Jessica Alba, la actriz de origen mexicano famosa por películas como Sin City y su línea de productos The Honest Company, también estuvo presente en el show, figurando en fotos y videos del evento donde se la vio interactuando en el campo junto a Bad Bunny y los performers.

Gobernador Gavin Newsom en el ojo del huracán: decreta el día de Bad Bunny en California y genera polémica su burla al show republicano
@jordan.roze

naaa bad bunny got this place turnt lmao #badbunnypr #superbowl #karolg

♬ Cycle Syncing Frequency - Still Haven

Alix Earle, influencer estadounidense, también hizo parte del selecto grupo, así como Ronald Acuña Jr., outfielder de béisbol, y los boxeadores Xander Zayas y Emiliano Vargas.

La presencia de la bichota en el show de medio tiempo del Super Bowl ha sido elogiada en redes sociales por seguidores de ambos artistas. El performance de 13 minutos también ha llamado la atención por elementos llamativos como la boda en vivo y mensajes como Together we are America y The only thing more powerful than hate is love.

Arzobispo de Nueva York se contagió de Bad Bunny en plena misa y lanzó comentario inesperado en español
Bad Bunny se presenta durante el medio tiempo del Super Bowl entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.
Bad Bunny se presenta durante el medio tiempo del Super Bowl entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. Foto: AP

La presentación también contó con Lady Gaga quien lució un vestido azul para una versión salsa de su canción Die With a Smile de 2024, originalmente con Bruno Mars, marcando su segunda participación en un halftime del Super Bowl tras ser anfitriona en 2017.

Bad Bunny sorprendió con Lady Gaga en show de medio tiempo en el Super Bowl.
Bad Bunny sorprendió con Lady Gaga en show de medio tiempo en el Super Bowl. Foto: Getty Images

Ricky Martin cantó Lo Que Le Pasó a Hawái junto al anfitrión. Este show, patrocinado por Apple Music y producido con Roc Nation de Jay-Z, logró más de 140 millones de visualizaciones preliminares según NBC, superando récords previos como los 133.5 millones de Kendrick Lamar en 2025.

Más de Gente

Maluma - Bad Bunny

La reacción de Maluma a la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl: “No es un secreto”

SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: (L-R) Karol G, Cardi B and Jessica Alba perform onstage during the Apple Music Super Bowl LX Halftime Show at Levi's Stadium on February 08, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Chris Graythen/Getty Images)

Karol G se lució en el show de Bad Bunny en el Super Bowl, estos son los famosos que también estuvieron en la ‘casita’ del puertorriqueño

Carolina Cruz le dedicó amoroso mensaje a su novio, Jamil Farah

Carolina Cruz, de ‘Día a Día’, habló de su novio y por qué no le tenía fe al inicio: “Será para pasar rico y no más”

Jhonny Rivera y Jenny López despejan dudas sobre su matrimonio este 22 de febrero y confirman sus destinos más exóticos.

A pocos días de su boda, así será la lujosa y exótica luna de miel de Johnny Rivera y Jenny López

Bad Bunny durante su presentación en el medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (Foto AP/Morry Gash)

Desde Tito Nieves hasta Jimmy Fallon y Rosalía: la lista de famosos que reaccionaron al show de Bad Bunny en el Super Bowl

Diomedes Dionisio Díaz Aroca

Se conoce decisión sobre salud del hijo de Diomedes Díaz; tío del artista habló de imágenes que salieron a la luz

comediante detalla su proceso de separación: la disputa por su marca y el reencuentro con sus padres

Integrante de ‘Sábados felices’ reveló que su exesposa casi lo deja en la calle y lo separó de su familia por siete años

Bad Bunny performs during halftime of the NFL Super Bowl 60 football game between the New England Patriots and the Seattle Seahawks, Sunday, Feb. 8, 2026, in Santa Clara, Calif. (AP Photo/Charlie Riedel)

Bad Bunny superó a Kendrick Lamar, Michael Jackson y Madonna en el Super Bowl; este es el récord que logró el puertorriqueño

Arzobispo de Nueva York citó frase de Bad Bunny

Arzobispo de Nueva York se contagió de Bad Bunny en plena misa y lanzó comentario inesperado en español

Horóscopo de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente entregó el horóscopo para este 9 de febrero y lanzó advertencias para los 12 signos del zodiaco

Noticias Destacadas