El show de Bad Bunny sigue dando de qué hablar, luego de no solo romper un récord de asistencia en la historia de la NFL, sino también por el simbolismo y los mensajes detrás.

Un detalle que ha dado de qué hablar es la presencia de grandes personalidades del mundo del espectáculo, no solo como asistentes al partido, sino también como parte del show.

Karol G fue una de las figuras destacadas que bailaron en la ‘casita’ VIP del puertorriqueño. La colombiana apareció en el campo junto a otras celebridades durante la actuación del puertorriqueño, que abrió con su éxito Titi Me Preguntó de 2022 y continuó con un Voy a Llevarte Pa’ Pr, Monaco y DtMF. Pedro Pascal, Jessica Alba y Young Miko, también fueron otras de las personalkdades destacadas del performance.

Karol G resaltó durante el espectáculo al lucir un atuendo vibrante adaptado al tema urbano latino. La bichota ya había compartido escenario con Bad Bunny luego de que este visitara Medellín a mediados de enero.

La paisa fue vista bailando sensualmente junto a la cantante Young Miko, Cardi B y la actriz Jessica Alba.

Pedro Pascal, el actor chileno estadounidense conocido por sus roles en The Mandalorian y The Last of Us, también fue visto en el escenario bailando con Karol G.

Jessica Alba, la actriz de origen mexicano famosa por películas como Sin City y su línea de productos The Honest Company, también estuvo presente en el show, figurando en fotos y videos del evento donde se la vio interactuando en el campo junto a Bad Bunny y los performers.

Alix Earle, influencer estadounidense, también hizo parte del selecto grupo, así como Ronald Acuña Jr., outfielder de béisbol, y los boxeadores Xander Zayas y Emiliano Vargas.

La presencia de la bichota en el show de medio tiempo del Super Bowl ha sido elogiada en redes sociales por seguidores de ambos artistas. El performance de 13 minutos también ha llamado la atención por elementos llamativos como la boda en vivo y mensajes como Together we are America y The only thing more powerful than hate is love.

Bad Bunny se presenta durante el medio tiempo del Super Bowl entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. Foto: AP

La presentación también contó con Lady Gaga quien lució un vestido azul para una versión salsa de su canción Die With a Smile de 2024, originalmente con Bruno Mars, marcando su segunda participación en un halftime del Super Bowl tras ser anfitriona en 2017.

Bad Bunny sorprendió con Lady Gaga en show de medio tiempo en el Super Bowl. Foto: Getty Images

Ricky Martin cantó Lo Que Le Pasó a Hawái junto al anfitrión. Este show, patrocinado por Apple Music y producido con Roc Nation de Jay-Z, logró más de 140 millones de visualizaciones preliminares según NBC, superando récords previos como los 133.5 millones de Kendrick Lamar en 2025.