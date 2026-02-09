Boda en el show de Bad Bunny en el Super Bowl fue real y legal: así se conoció el artista con la pareja

Este lunes 9 de febrero no se habla de otra persona que no sea Bad Bunny después de haber hecho historia con su inigualable show en el medio tiempo del Super Bowl 2026, el cual se llevó a cabo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Importante periodista reaccionó, en medio de lágrimas, al ‘show’ de Bad Bunny en el Super Bowl: “Se vale tener una lágrima en el ojo”

Este show, del cantante puertorriqueño, fue una actuación con la que no solo reivindicó el alma latina de América, sino que también envió mensajes claros y contundentes contra la política migratoria de Estados Unidos.

Boda en el show de Bad Bunny en el Super Bowl

“La única cosa más poderosa que el odio es el amor” fue el único mensaje en inglés que se leyó en el estadio y que dijo el cantante hace unos cuantos días al recibir el premio del Álbum del año en los Grammy.

Al hablar del amor en el show de Bad Bunny, muchos hacen referencia a la boda que se llevó a cabo en medio de la presentación.

13 minutos de espectáculo que dieron para mucho, incluso para escenificar una boda latina que, si bien en un inicio se creyó que hacía parte del show como un montaje, fue real y absolutamente legal.

La boda tuvo lugar antes de que apareciera en escena la famosa cantante Lady Gaga para interpretar su canción Die with a smile en una versión latina, en donde dejó ver sus mejores pasos de baile.

El periodista Rohan Nadkarni de NBC News confirmó que la boda no solo fue real, sino que también fue legal.

La pregunta que sale a la luz es cómo se dio a cabo una boda real en el show y si el cantante conocía a la pareja protagonista del gran momento.

Los novios, que continúan en el anonimato, invitaron al cantante a su boda hace dos meses. Bad Bunny les quiso corresponder y pensó que el espectáculo de la Super Bowl sería el lugar perfecto para que se casaran y firmaran el sello de su amor.

El gran momento de la boda se llevó a cabo mientras el cantante también interpretaba una de las más grandes canciones de su último álbum, Debí tirar más fotos: Baile inolvidable.

En medio de la interpretación, el puertorriqueño dio un mensaje fuerte y muy importante: “Baila sin miedo, ama sin miedo”, invitando a todos los asistentes y espectadores a que vivan el presente y nunca tengan miedo del amor, pues es la única fuerza que logra ser más fuerte que el mismo odio de la sociedad.