El papa León XIV y Bad Bunny protagonizan inesperado encuentro en Madrid

El papa León XIV sostuvo un breve encuentro con el cantante puertorriqueño Bad Bunny este lunes 8 de junio en Madrid, tras el evento multitudinario que encabezó en el estadio Santiago Bernabéu, informó este martes el Vaticano.

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Bad Bunny “estaba con su familia y otras personas”, y León XIV “los saludó brevemente antes de salir del estadio”, indicó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, a periodistas en Barcelona, donde el pontífice continúa su visita oficial a España.

La posibilidad de una reunión entre ambos había generado interés en los medios españoles durante los últimos días. El papa permaneció en Madrid desde el sábado hasta este martes, mientras que el artista puertorriqueño se encuentra en la capital española como parte de una serie de conciertos.

La coincidencia de sus agendas durante el fin de semana llamó la atención de la prensa local. Mientras Benito Antonio Martínez Ocasio ofrecía su quinto y sexto conciertos en Madrid, León XIV participaba en la Vigilia de Oración de los Jóvenes celebrada en la Plaza de Lima.

El Sumo Pontífice estuvo en el Santiago Bernabéu junto a más de 60 mil personas. Foto: Real Madrid

Antes de su llegada a España, el pontífice se refirió a la popularidad del cantante al responder una pregunta sobre el interés de los jóvenes por la religión durante el vuelo que lo trasladó a Madrid.

“Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny. Pero también creo que habrá algunos que vengan a ver al papa. Y eso dice algo”, dijo el papa, de 70 años, en ese momento.

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El Vaticano no entregó más detalles sobre la conversación, aunque confirmó que el saludo ocurrió al término de la actividad realizada en el Santiago Bernabéu.

La reunión puso fin a las especulaciones surgidas en los últimos días sobre un posible encuentro entre ambos durante su estancia en Madrid.

Bad Bunny continua con su gira en Europa. Foto: Getty Images

El papa, nacido en Estados Unidos, y Bad Bunny también tienen en común haber sido objeto de críticas por parte del presidente estadounidense Donald Trump.

Tras su paso por Madrid, León XIV continuará este miércoles su agenda oficial en Barcelona, donde tiene previsto visitar varios lugares emblemáticos de la ciudad y presidir una misa en la Basílica de la Sagrada Familia.

Por su parte, Bad Bunny seguirá con su serie de conciertos en Madrid hasta el 15 de junio, antes de trasladarse a Barcelona para continuar con su gira por España.

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*Con información de AFP y EuropaPress.