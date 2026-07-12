El papa León XIV alerta por situación en Oriente Medio y Ucrania: “Vuelven a soplar vientos de guerra”

El Papa León XIV alertó este domingo que “vuelven, por desgracia, a soplar los vientos de la guerra en Medio Oriente, en Ucrania y en muchas partes del mundo, sembrando violencia, terror y muerte, y afectando una vez más a tantos inocentes”, por lo que pidió que no se permita que esos vientos “apaguen la esperanza y la paz, aunque parezca frágil y vacilante”.
Así se expresó el Pontífice durante el rezo del Ángelus en la Plaza de la Libertad de Castel Gandolfo, donde está pasando unos días de descanso. Asimismo, renovó su llamado a “recorrer el camino del diálogo, del encuentro y de la diplomacia”, al que definió como “único camino capaz de conducir a una paz justa y duradera en la que los pueblos puedan vivir reconciliados en seguridad mutua y en el respeto de la dignidad de cada persona”.
El Papa animó además a todos los fieles congregados en la plaza a aprovechar las vacaciones de verano no solo para el descanso y el ocio, sino también para “dedicar tiempo a la escucha, la lectura y la meditación de la Palabra de Dios”, con el fin de “volver a las ocupaciones habituales renovados en el cuerpo y en el espíritu, dispuestos a anunciar la Buena Noticia del Evangelio y cada vez con más capacidad de colaborar en el crecimiento del Reino de Dios”.
Por desgracia, vuelven a soplar los vientos de la guerra en Oriente Medio, en Ucrania y en muchas otras partes del mundo, sembrando violencia, terror y muerte y afectando, una vez más, a tantos inocentes. No permitamos que estos vientos apaguen la pequeña llama de la esperanza y…— Papa León XIV (@Pontifex_es) July 12, 2026
Por otra parte, con motivo del Día del Mar, León XIV dirigió su pensamiento a “los marineros, pescadores y trabajadores portuarios del mundo”, a quienes describió como personas “marcadas por la lejanía de sus seres queridos y a veces por los conflictos que azotan las rutas marítimas” y que “sostienen con un trabajo paciente y silencioso para el comercio y la vida de los pueblos”.
*Con información de Europa Press