Senador estadounidense Lindsey Graham, aliado de Donald Trump, murió a los 71 años

El senador estadounidense Lindsey Graham, aliado del presidente Donald Trump, murió este sábado a los 71 años, tras una “enfermedad breve y repentina”, según un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

Trump y el Mundial: así es cómo el presidente de EE. UU. ha interferido con el torneo de futbol en su país

“En la noche del sábado 11 de julio, el senador de Estados Unidos Lindsey Graham falleció a causa de una enfermedad breve y repentina”, informó la oficina del senador republicano por Carolina del Sur.

“Su familia agradece las oraciones en estos momentos y pide privacidad durante este período increíblemente difícil”, añadió.

NBC News indicó que los servicios de emergencia respondieron a un llamado por un “paro cardíaco” procedente de la casa de Graham en Capitol Hill, de acuerdo con un audio de la policía obtenido por ese y otros medios.

Graham fue elegido miembro de la Cámara de Representantes en 1994 y senador en 2002.

Posteriormente, renovó su escaño en el Senado en 2008, 2014 y 2020, y llegó a presidir el Comité de Presupuesto de la Cámara Alta.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rindió homenaje al senador en una publicación en su red Truth Social y lo calificó como un verdadero patriota.

“¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido! Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. ¡Lindsey será muy echado de menos!”, escribió Trump.

Graham hizo un intento fallido de llegar a la presidencia en 2016, advirtiendo en ese momento que los republicanos no debían apoyar a Trump, porque era un “instigador racial, xenófobo y fanático religioso”.

Su relación tuvo otro momento de fuerte tensión por la insurrección de partidarios de Trump en el Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando Graham dijo que sus colegas republicanos no debían contar con él para defender al magnate. “Basta ya”, dijo en ese momento.

Sin embargo, posteriormente votó en contra de condenar a Trump en su juicio político.

Graham restableció su relación después y apoyó su campaña de reelección.

Tregua de papel: EE. UU. e Irán reanudaron los ataques y elevan la tensión en Medio Oriente

Amigo de Israel y Ucrania

Graham también fue un firme defensor de Israel y partidario de la guerra contra Irán. Aunque era presidente de la Comisión Presupuestaria del Senado, desempeñaba su rol principal como asesor oficioso en las guerras de Irán y Ucrania como férreo aliado de Kiev y de Tel Aviv, como demuestra el hecho de que este pasado viernes estaba en Ucrania visitando una fábrica de drones.

“Lindsey entendía que la seguridad de Israel y de Estados Unidos son inseparables (...) Israel ha perdido a uno de sus mayores amigos”, declaró el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, según un comunicado difundido por su oficina.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, aseguró por su parte en la red X que “nunca olvidaremos cómo estuvo al lado del pueblo de Israel en nuestros momentos más difíciles”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, también trasladó su pésame en su nombre y en el del pueblo ucraniano por la muerte de Graham, un “verdadero defensor de la libertad y de los valores que hacen de nuestro mundo un lugar más seguro”.

Zelenski recordó que Graham visitó su país hasta en diez ocasiones “y estuvo aquí con nuestro pueblo cuando más se le necesitaba”.

“Una política de paz no otorga inmunidad”: David Anthony Nunez, abogado estadounidense, explica los riesgos de obstruir la justicia de su país

“Mantuvimos un diálogo constante y echaré de menos nuestras conversaciones”, recordó el presidente ucraniano sobre la figura de un “firme defensor del apoyo bipartidista y bicameral a Ucrania (en Estados Unidos)” quien, en las últimas, semanas había estado trabajando en importantes iniciativas que podrían contribuir a la paz, incluyendo sanciones más severas contra Rusia.

“Siempre estaremos especialmente agradecidos por el reconocimiento de nuestro pueblo y las palabras de admiración por la valentía de los defensores de Ucrania. Estados Unidos y el mundo han perdido a un líder decidido. Nuestras condolencias a la familia de Lindsey, a sus seres queridos y a todos los que tuvieron el privilegio de trabajar a su lado”, concluyó Zelenski.

La muerte de Graham se produce en un momento en que la hospitalización, ya de varias semanas, del exlíder republicano del Senado Mitch McConnell sacude al partido en los últimos meses de su extensa carrera en el Congreso.

Los republicanos tienen una estrecha mayoría de 53 a 47 escaños en el Senado, y cuentan con muy poco margen para ausencias en las votaciones o deserciones. McConnell fue ingresado en el hospital el mes pasado y no ha votado desde el 11 de junio.

Lindsey Graham se desempeñó como abogado militar y alcanzó el rango de coronel de la Fuerza Aérea, una experiencia que dio forma a su postura intervencionista en política exterior.

Este es el aeropuerto de Florida que ya lleva el nombre de Donald J. Trump

En 2002, votó a favor de la acción militar contra Irak tras los atentados del 11 de septiembre y posteriormente respaldó una presencia prolongada de Estados Unidos en Afganistán.

Fue un crítico frecuente de la política exterior del presidente Barack Obama, al que calificó en 2015 de “débil oponente del mal” por su negociación de un acuerdo nuclear con Irán.

*Con información de AFP