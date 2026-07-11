La polémica que se desató por la eventual responsabilidad de funcionarios y exdirectivos del Gobierno del presidente Gustavo Petro en actividades presuntamente ilícitas, en el marco de la llamada paz total, podría dar un coletazo en Estados Unidos. Varios salpicados en el escándalo ya tocaron la puerta de la justicia y oficinas de abogados en este país, indagando si tendrían que responder por el delicado delito de obstrucción a la justicia. SEMANA habló con el abogado David Anthony Nunez, quien defiende implicados ante cortes federales del Distrito Sur de Florida y Nueva York, y explicó lo que podría ocurrir.

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SEMANA: Hay preocupación por posibles consecuencias en Estados Unidos de decisiones como el cese de operaciones contra organizaciones criminales o la suspensión de órdenes de captura de sus jefes. ¿Cómo observa este escenario desde el derecho estadounidense?

David Anthony Nunez: Suspender operaciones ofensivas contra narcotraficantes o terroristas no constituye, por sí mismo, un acto ilícito. Colombia es un Estado soberano y puede adoptar decisiones en materia de políticas, operaciones militares o negociaciones de paz. El análisis cambia si la decisión formó parte de un acuerdo corrupto de intercambio de favores por dinero, apoyo político, ayuda electoral o protección de actividades delictivas. En ese caso, las autoridades estadounidenses podrían investigar posibles delitos de conspiración para el narcotráfico, prestación de apoyo material al terrorismo o conspiración si existe un vínculo suficiente con los Estados Unidos.

SEMANA: ¿En qué consiste la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero? ¿En qué circunstancia puede aplicarse a hechos ocurridos fuera de Estados Unidos?

D.N.: La ley prohíbe el soborno de funcionarios extranjeros para obtener o retener negocios y exige a las empresas que cotizan en bolsa mantener registros contables precisos y controles internos. Puede aplicarse a conductas en el extranjero cuando un actor de otro país lleva a cabo una acción para promover el esquema ilícito dentro de Estados Unidos. El uso del sistema bancario estadounidense para canalizar sobornos puede crear jurisdicción.

David Anthony Nunez, abogado estadounidense. Foto: ARCHIVO PARTICULAR SUMINISTRADO A SEMANA

SEMANA: Si el soborno ocurre en Colombia, ¿qué tipo de vínculos con Estados Unidos podrían activar la aplicación de leyes federales?

D.N.: Si involucra a una persona o empresa estadounidense, a un emisor de valores negociados en Estados Unidos o a un acto que promueva la trama ilícita dentro del país, como el envío de fondos a través de un banco estadounidense o la utilización de un intermediario. Por lo general, el uso de dólares no basta para establecer la jurisdicción, pero, dependiendo del caso, la conducta podría implicar la violación de leyes federales relativas al blanqueo de capitales, fraude electrónico o conspiración delictiva.

SEMANA: Si se comprueba que organizaciones narcotraficantes realizaron pagos para influir en decisiones como los procesos de extradición, ¿qué delitos podrían investigarse en Estados Unidos?

D.N.: Delitos de conspiración para el tráfico de estupefacientes, blanqueo de capitales y, si los pagos tuvieran por objeto obstaculizar un proceso de extradición, obstrucción a la justicia. Para establecer la jurisdicción, sería necesario un vínculo suficiente con Estados Unidos, tal como el destino de la droga, el uso del sistema financiero o la interferencia en un procedimiento en este país.

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SEMANA: ¿Puede ejercer jurisdicción sobre personas que no son ciudadanos estadounidenses cuando los hechos ocurren en otro país?

D.N.: Sí. No se requiere la ciudadanía o residencia en Estados Unidos. El Congreso ha otorgado alcance extraterritorial a una ley federal y puede existir jurisdicción cuando la conducta se dirige contra Estados Unidos, involucra drogas, utiliza el sistema financiero o entra en el ámbito de leyes relativas al terrorismo.

SEMANA: ¿Qué elementos de prueba serían determinantes para demostrar un esquema internacional de corrupción?

D.N.: Serían aquellos registros que acrediten el acuerdo, el pago, el propósito corrupto y la consiguiente actuación oficial: transferencias bancarias, registros contables, mensajes, grabaciones, contratos, comunicaciones de intermediarios, testimonios y pruebas que vinculen el pago con una decisión gubernamental específica. Las maniobras de ocultación refuerzan aún más las acusaciones de intención corrupta, conspiración y blanqueo de capitales.

SEMANA: ¿Puede el Departamento del Tesoro imponer sanciones económicas o bloquear activos antes de que exista una condena penal?

D.N.: Sí. A través de la Ofac, el Departamento del Tesoro puede designar a personas o entidades y bloquear bienes sujetos a la jurisdicción antes de que exista una condena penal. Las sanciones son medidas administrativas de seguridad nacional y política exterior, no castigos penales. Los activos bloqueados quedan congelados, no sujetos a decomiso automático.

SEMANA: ¿Qué consecuencias migratorias podrían enfrentar las personas investigadas, incluso antes de una condena?

D.N.: Puede dar lugar a la revocación de la visa, la negativa de admisión, detención o procedimientos de expulsión. Ciertos motivos relacionados con la corrupción, el narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo pueden aplicarse sin necesidad de una condena penal, basándose en pruebas creíbles.

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SEMANA: ¿Existen precedentes de procesos en Estados Unidos contra funcionarios extranjeros por hechos relacionados con narcotráfico, corrupción o colaboración con organizaciones criminales?

D.N.: Sí. Los tribunales estadounidenses han procesado a numerosos funcionarios extranjeros cuando su conducta presentaba un vínculo suficiente con Estados Unidos. Por ejemplo, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por conspirar para importar cocaína; el exjefe de seguridad mexicano Genaro García Luna, condenado por proteger al cartel de Sinaloa a cambio de sobornos. Estos casos demuestran que ocupar un cargo público en el extranjero no impide el procesamiento en Estados Unidos.

Geovany Andrés Rojas, alias Araña, el narco VIP, pedido en extradición. Foto: ARCHIVO PARTICULAR SUMINISTRADO A SEMANA

SEMANA: ¿Qué mensaje envía este tipo de casos a los funcionarios públicos, abogados y particulares que participan en asuntos relacionados con narcotráfico y extradición?

D.N.: Ocupar un cargo público no otorga inmunidad frente a las investigaciones en Estados Unidos. Los funcionarios, abogados y particulares que faciliten deliberadamente el narcotráfico, obstaculicen la extradición, oculten ganancias ilícitas o participen en acuerdos corruptos pueden enfrentarse a procesos judiciales, sanciones, el bloqueo de activos, consecuencias relativas a sus visados y la extradición. El factor decisivo no es el cargo, sino la participación en conductas que caen bajo la jurisdicción de Estados Unidos.

SEMANA: En Colombia estaba vigente la denominada paz total; en ese marco se dieron los beneficios a criminales y narcotraficantes. ¿Esto genera algún tipo de blindaje?

D.N.: No. Una política de paz no otorga inmunidad general. Si los funcionarios actuaron conforme a la legislación colombiana vigente y con fines gubernamentales legítimos, las leyes estadounidenses sobre obstrucción no se aplicarían automáticamente. Sin embargo, si hubieran impedido detenciones de manera corrupta o interferido en una investigación, un proceso penal o una solicitud de extradición para proteger a narcotraficantes, podrían enfrentar cargos por obstrucción, conspiración, delitos relacionados con narcóticos o lavado de activos.