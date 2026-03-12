Gustavo Petro reveló detalles de la segunda llamada telefónica con Donald Trump: “Sin OFAC y sin mafias”

Media hora duró la conversación entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Esta se dio en medio de una polémica que estalló por una cumbre convocada por Trump.

Por medio de su cuenta personal en X, el mandatario colombiano reveló algunos detalles de la conversación que sostuvo con Trump, la cual se dio este jueves 12 de marzo: “Hoy tuvimos una cordial conversación telefónica sobre varios temas concretos”.

“Se disculpó”: desde la Casa de Nariño revelaron detalles de la llamada que tuvo Gustavo Petro con Donald Trump

Además, en otro apartado del mensaje que publicó el jefe de Estado colombiano, mencionó la lista Clinton, las mafias y la frontera.

“Es importante la reactivación de las fronteras sin OFAC y sin mafias”, recalcó el mandatario colombiano.

Se trata de la segunda comunicación telefónica entre Petro y Trump; la primera ocurrió en medio de fuertes tensiones diplomáticas, que llevaron a Colombia a una crisis con la administración de Estados Unidos.

Luego de ese primer diálogo, se pactó una reunión presencial en la Casa Blanca, que se llevó a cabo el pasado 3 de febrero en Washington. Al término de ese encuentro se habló de un reinicio de las relaciones diplomáticas.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha recibido varios castigos por parte del gobierno de Trump. Por ejemplo, se le retiró su visa para viajar a Estados Unidos; luego, el Departamento de Estado de ese país descertificó a Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

Finalmente, el Departamento del Tesoro de EE. UU. decidió incluir al presidente Gustavo Petro en la lista Clinton, junto con la primera dama Verónica Alcocer, uno de sus hijos, Nicolás Petro, y su ministro del Interior, Armando Benedetti.

Por último, se había generado un roce entre Petro y Trump por la cumbre que convocó el presidente de Estados Unidos en Miami, en la que participaron varios mandatarios de América Latina, sin la presencia de Colombia.