Gustavo Petro reveló detalles de la segunda llamada telefónica con Donald Trump: “Sin OFAC y sin mafias”

Media hora duró la conversación entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Esta se dio en medio de una polémica que estalló por una cumbre convocada por Trump.
Por medio de su cuenta personal en X, el mandatario colombiano reveló algunos detalles de la conversación que sostuvo con Trump, la cual se dio este jueves 12 de marzo: “Hoy tuvimos una cordial conversación telefónica sobre varios temas concretos”.
Además, en otro apartado del mensaje que publicó el jefe de Estado colombiano, mencionó la lista Clinton, las mafias y la frontera.
“Es importante la reactivación de las fronteras sin OFAC y sin mafias”, recalcó el mandatario colombiano.
Hoy tuvimos una cordial conversación telefónica sobre varios temas concretos— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 12, 2026
Es importante la reactivación de las fronteras sin OFAC y sin mafias. pic.twitter.com/DYK0OXgx98
Se trata de la segunda comunicación telefónica entre Petro y Trump; la primera ocurrió en medio de fuertes tensiones diplomáticas, que llevaron a Colombia a una crisis con la administración de Estados Unidos.
Luego de ese primer diálogo, se pactó una reunión presencial en la Casa Blanca, que se llevó a cabo el pasado 3 de febrero en Washington. Al término de ese encuentro se habló de un reinicio de las relaciones diplomáticas.
El presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) tuvo en la tarde de hoy y por cerca de media hora, un diálogo telefónico con el señor presidente de Estados Unidos Donald Trump (@realDonaldTrump)— Andrés Hernández Ramírez (@AndresCamiloHR) March 12, 2026
En la conversación se tocaron temas energéticos, hidrocarburos, temas de seguridad,… pic.twitter.com/O9izzlqw6z
Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha recibido varios castigos por parte del gobierno de Trump. Por ejemplo, se le retiró su visa para viajar a Estados Unidos; luego, el Departamento de Estado de ese país descertificó a Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
Finalmente, el Departamento del Tesoro de EE. UU. decidió incluir al presidente Gustavo Petro en la lista Clinton, junto con la primera dama Verónica Alcocer, uno de sus hijos, Nicolás Petro, y su ministro del Interior, Armando Benedetti.
Por último, se había generado un roce entre Petro y Trump por la cumbre que convocó el presidente de Estados Unidos en Miami, en la que participaron varios mandatarios de América Latina, sin la presencia de Colombia.