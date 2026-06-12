Iván Cepeda destapa su plan de gobierno: legalizar la marihuana, eliminar el CNE, transformar la Cancillería y seguir con diálogos de paz

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, Iván Cepeda presentó su plan de gobierno que contempla tres líneas: una revolución ética, una revolución social y económica y una revolución política y el poder de la ciudadanía. Hay propuestas que ya generan tormenta en algunos sectores de la sociedad civil: legalizar la marihuana, eliminar el Consejo Nacional Electoral (CNE), transformar el Ministerio de Relaciones Exteriores y extender las conversaciones con los grupos armados ilegales, entre los asuntos que han levantado ampollas.

La lucha contra la corrupción será uno de los pilares transversales de su eventual administración. Entre tantas cosas, anunció la creación de un sistema nacional contra la macrocorrupción; una modificación en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, dotándola con autonomía técnica, administrativa y presupuestal, además de asignarle apoyo de la Policía Judicial y peritos forenses; la creación de la unidad nacional de investigación de la macrocorrupción; y convertir la gran corrupción en un delito grave de criminalidad organizada, así como eliminar los privilegios para las personas que incurran en esta falta.

Gustavo Bolívar contó en vivo la estrategia que tienen con Iván Cepeda

En cuanto a las finanzas estatales, él anticipó: “La primera medida de nuestro gobierno será rebajar el salario del presidente y el de los altos funcionarios del Estado. Eliminaremos viáticos suntuosos, privilegios, ostentación y derroches; cada peso que ahorremos irá directamente a la inversión social para derrotar la pobreza”.

Cepeda continuará con la visión del sistema de salud que tiene el Gobierno Petro. Contrario a la crisis y múltiples controversias, cree que ha dado resultados: “A pesar de la oposición, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha impulsado acciones decisivas para transformar el sistema de salud. (…). Los resultados evidencian reducciones en la mortalidad infantil, materna y por desnutrición, así como la recuperación de instituciones a lo largo y ancho del país. Este es el enfoque que debemos continuar, ajustar y profundizar, avanzando hacia un sistema de salud dirigido a garantizar derechos con una apuesta territorial y equitativa”.

Iván Cepeda y Aida Quilcué. Foto: Alejandro Acosta

Bajo el concepto de “paz integral”, Iván Cepeda continuará con los diálogos de paz que comenzó Petro con las estructuras armadas ilegales, pero con limitaciones: “En nuestro gobierno estableceremos una línea roja innegociable. El respeto a la población civil, a la niñez, a los liderazgos sociales, a las defensoras y defensores de derechos humanos y a quienes ya firmaron la paz en procesos anteriores. No permitiremos que el diálogo sea utilizado como una estrategia para el fortalecimiento militar o económico de las organizaciones armadas; la paz se construye con hechos verificables, no con promesas vacías”.

En materia de drogas, el candidato presidencial indicó que su posible administración profundizará un cambio en el paradigma: “Avanzaremos hacia la regulación legal del cannabis y promoveremos, con responsabilidad, evidencia y diálogo, caminos hacia nuevas regulaciones, usos industriales legales, garantizando las condiciones materiales para que las familias puedan transitar voluntariamente hacia economías lícitas sostenibles, al tiempo que impulsaremos una política de drogas soberana, basada en la dignidad, la salud pública y la creación de nuevos circuitos económicos locales y regionales”.

Claudia López aterrizaría en la campaña de Iván Cepeda en los próximos días

En el escenario económico, promovería tres pactos (productivo, social y fiscal) con los siguientes propósitos: “La producción nacional debe generar empleo digno, más industria, más empleos, más país; la reforma agraria como estrategia de desarrollo, programa de justicia social y fundamento de nuestra soberanía alimentaria; (y) un sistema financiero que coadyuve a la producción, la transformación de los territorios y el bienestar de los ciudadanos”.

En el mismo aspecto, continuará con el bono pensional; garantizará transferencias mensuales, entre 800.000 pesos y un millón de pesos, para jóvenes vinculados a universidades públicas o al servicio para la paz; y ampliará la renta ciudadana, pasando de 800.000 a 1,6 millones de familias beneficiadas.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

En cuanto a la política, impulsará la eliminación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y promoverá la creación de una corte electoral autónoma “encargada de las funciones jurisdiccionales y electorales hoy dispersas entre distintas entidades”.

Finalmente, sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Cepeda planteó: “Transformaremos estructuralmente la arquitectura de la Cancillería para consolidar un servicio exterior democratizado, profesional y libre de prácticas clientelistas. Implementaremos una política exterior de Estado con un carácter transversalmente feminista, antirracista y decolonial, garantizando una representación diversa y la apertura de escuelas de formación descentralizadas para el servicio diplomático. Articularemos, a su vez, procesos de diplomacia popular y ciudadana, empoderando a las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad civil como sujetos activos en la promoción de los derechos humanos y la integración regional”.