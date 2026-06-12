Gustavo Bolívar contó en vivo la estrategia que tienen con Iván Cepeda

Van pasando los días y cada vez queda menos para lo que será la segunda vuelta, en la que se enfrentarán Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda y de la que saldrá el nuevo presidente de Colombia para los próximos cuatro años.

Las dos campañas han desplegado sus cartas para intentar convencer a los ciudadanos y llegar a la Casa de Nariño, por lo que hay total hermetismo por lo que pueda llegar a pasar.

Gustavo Bolívar habló en SEMANA sobre lo que serán las elecciones y, entre otras cosas, se refirió a la estrategia que están ejecutando desde el lado del petrismo para llevar a su candidato a la victoria.

Abelardo de la Espriella Iván Cepeda Foto: SEMANA

“Primero, poner los pies en la tierra, saber qué tenemos. Nosotros los que tenemos son esos 9.700.000 votos, más los que nos han arrojado las investigaciones sobre esos votos que se perdieron”, señaló.

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Sobre esto último, explicó que se trató de personas que no se pudieron trasladar hasta los puntos de sufragio y aquellos que no ejercieron su derecho porque pensaban que Cepeda iba a ganar de manera abultada.

En total, de acuerdo con los cálculos que mencionó el exsenador, serían cerca de un millón de votos, por lo que esto les podría ayudar a marcar la diferencia en la segunda vuelta.

La clave, según dijo Bolívar, está en lo que denomina los votos “huérfanos”, que son los que dejaron Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Claudia López, Juan Daniel Oviedo, entre otros. “Todo ese universo va a tener que tomar una decisión de para dónde agarrar”, manifestó.

Exsenador Gustavo Bolívar. Foto: Paula López

“Uno sabe que la mayoría de los votos de Paloma van para Abelardo, como la mayoría de los votos de Claudia y Fajardo vienen para acá, pero por ahí en la mitad quedan unos indecisos que queremos conquistar”, añadió.

Gustavo Bolívar dijo de una vez si el petrismo reconocerá los resultados electorales del 21 de junio

Además, también centró su atención en el 42 % de abstención que hubo porque, desde su visión, estas personas no confían en ninguno de los dos candidatos y por eso no ejercieron su derecho.

“Están esperando cuál les hace la mejor propuesta, pero también cuál le proyecta la mayor honestidad y la mayor credibilidad. Entonces nosotros prácticamente que vamos es por ellos: por los abstencionistas y por esos votos huérfanos”, apuntó.

Candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: Fotomontaje El País

Bolívar fue claro al advertir que este sector va a ser fundamental para llevarse la victoria y llegar a la Casa de Nariño. “Ahí es donde nos jugamos la elección ambas campañas”, dijo.

“Para la segunda vuelta la polarización es más grande y la gente va a empezar a votar por el que menos miedo le produzca. (...) Entonces el ganador de las elecciones va a ser el miedo a Cepeda o el miedo a Abelardo”, complementó.