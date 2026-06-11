Gustavo Bolívar dijo de una vez si el petrismo reconocerá los resultados electorales del 21 de junio

Los colombianos se alistan para acudir a las urnas el próximo 21 de junio y votar entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, para elegir al próximo presidente de la República.

Contrario a lo que ocurrió el pasado 31 de mayo en la primera vuelta de las elecciones, desde la campaña de Abelardo de la Espriella esperan que, desde el petrismo, acepten los resultados sin sembrar un manto de dudas sobre estos, tal como, aseguran, ha ocurrido con el presidente Gustavo Petro hasta el día de hoy.

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Precisamente, el exsenador Gustavo Bolívar se refirió en El Debate de SEMANA a los resultados de los comicios que dará a conocer la Registraduría Nacional del Estado Civil el próximo 21 de junio.

“Es que no hemos sabido explicar eso. Cuando uno dice ‘no voy a reconocer el preconteo’, es porque en un preconteo de hace cuatro años nos habían quitado cuatro curules al Congreso. Entonces ya somos más precavidos y decimos: ‘Vamos a esperar los escrutinios, hasta que las actas que nos pasen nuestros testigos coincidan con las que está emitiendo la Registraduría’. Entonces, no vayan a pensar que es que no queremos reconocer un resultado”, dijo Bolívar la tarde de este jueves 11 de junio en El Debate.

En tal sentido, Bolívar insistió en que ahora en el petrismo son más precavidos, de modo que no les vuelva a ocurrir lo que mencionó anteriormente.

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“Y seguramente el domingo va a ser igual. Sea cual sea el resultado, ambos candidatos, el que pierda, cualquiera de los dos, va a decir: ‘Esperemos el escrutinio’. El escrutinio ya es el que hacen los jueces, el que realizan los abogados de ambas campañas. Es el recuento oficial. El preconteo no es oficial; es una práctica que tienen aquí en Colombia, que no veo en ninguna otra parte del mundo, de querer dar el resultado a las cinco de la tarde, a toda prisa, sin tener las precauciones que se deben tomar en una elección tan importante”, destacó el exsenador.

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Por lo tanto, Bolívar afirmó que, en un eventual escenario en el que Cepeda pierda las elecciones ante De la Espriella, desde el petrismo reconocerán la derrota.

“Claro, con un escrutinio con el que podamos comparar nuestras actas, claro que sí. Esto, digamos, es lo que no pasó en Venezuela, para que la gente tenga una idea. Allí no mostraron las actas. Aquí muestran las actas y nuestros testigos; ya sea aleatoriamente o acta por acta, vamos a revisar que sean las mismas. Y nosotros no vamos a incendiar el país, como la gente dice, siempre y cuando las elecciones sean libres y transparentes”, señaló en El Debate.