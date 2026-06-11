Gustavo Bolívar reveló motivo por el que Iván Cepeda no ganó y contó detalle: “Me han dicho cosas”

El exsenador Gustavo Bolívar volvió a hablar de las elecciones 2026 y centró su atención en una de las razones por las que, desde su visión, Iván Cepeda no ganó en primera vuelta, por lo que pidió no cometer el mismo error de cara al 21 de junio.

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El también exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) lo dijo por medio de un video en su cuenta de YouTube. “Después del resultado del domingo, muchas personas me han hecho comentarios y me han dicho cosas”, señaló.

Sin embargo, contó que hubo algo específico que le mencionó un ciudadano y que le quedó sonando en la cabeza. “Alguien muy allegado me comentó, en tono de confesión, que no había votado por Cepeda, y eso que es petrista, izquierdista y de todo”, contó.

“Me dijo: ‘La verdad, pensé que ustedes estaban muy sobrados’. Y claro, como esa persona seguramente hay cientos de miles”, agregó.

Bolívar, en su video, recordó un cuento sobre unos monjes de hace muchos años y que, desde su visión, refleja a la perfección lo que ocurrió en la primera vuelta y que llevó a que el candidato del petrismo no ganara.

Según explicó, los religiosos tuvieron una reunión en la que tenían que llevar vino y todos terminaron llevando agua, pensando que nadie se iba a dar cuenta debido a que todo se iba a revolver en un barril.

“Eso nos pasó el 31 de mayo y eso no nos puede volver a pasar el 21 de junio, que todos pensemos que hay muchos votos y que por eso mi voto no va a hacer falta”, expresó.

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Incluso, el excongresista puso de ejemplo lo que está sucediendo en Perú, donde los dos candidatos están con una diferencia mínima.

Por lo mismo, Bolívar dejó en claro que todos los votos van a ser importantes y marcarán la diferencia en la segunda vuelta. De hecho, sostuvo que, según sus cálculos, fueron cerca de 500 mil personas las que no salieron a sufragar debido a que pensaron que Cepeda ganaría fácilmente.

Excongresista Gustavo Bolívar. Foto: Paula López

“Es la anécdota de los monjes y seguramente nos va a servir para que la gente deje de pensar que su voto no sirve”, concluyó.