Nueva pelea en la izquierda: Roy Barreras arremete contra Gustavo Bolívar por señalamientos sobre congresista que dictó la suspensión contra Petro

La decisión de la representante a la Cámara y presidenta de la Comisión de Acusaciones, Gloria Arizabaleta, de ordenar la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro generó un fuerte enfrentamiento en redes sociales entre Roy Barreras y Gustavo Bolívar.

La representante Gloria Arizabaleta, quien suspendió a Petro, se sostiene en su polémica decisión y anuncia que será enviada al presidente del Senado

La controversia comenzó luego de que Bolívar cuestionara el papel de Arizabaleta, quien actualmente preside la Comisión de Acusaciones. A través de su cuenta en X, el exdirector de Prosperidad Social señaló que la congresista había llegado a esa instancia por influencia de Barreras.

“¿Suspendido el presidente Petro? Tanto que dijimos: ojo con los manguitos y miren. Una congresista puesta a dedo por Roy Barreras (es su exesposa), elegida con votos de Petro en lista cerrada del Valle, hoy lo suspende del cargo, en un abierto abuso ignorante de poder”, escribió Bolívar.

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El simpatizante del Pacto Histórico también sostuvo que la medida no tendría efectos jurídicos debido a que, según afirmó, la Constitución no permite que un investigador adopte unilateralmente una decisión de esa naturaleza sin que intervengan las instancias correspondientes.

“Obviamente, no sucederá porque la CN (Constitución NNacional) no contempla que un investigador pueda abrogarse esos poderes sin pasar por las plenarias de la Comisión de Acusaciones, la Cámara y el Senado”, agregó.

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Roy Barreras, Gloria Arizabaleta y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

La respuesta de Barreras llegó poco después. El exembajador rechazó los señalamientos de Bolívar y recordó que está separado de Arizabaleta desde hace cinco años.

“Gustavo vuelve con su visión torcida, que solo ha hecho daño. Él sabe que estoy divorciado hace cinco años de esa representante y que esta decisión absurda e inconstitucional debe ser rechazada in limine”, manifestó.

El Debate, con Gustavo Bolívar. Foto: Paula López

Barreras también negó haber influido en la conformación de la Comisión de Acusaciones. Según explicó, las comisiones de la Cámara fueron organizadas durante la presidencia de David Racero.

“Le recuerdo, además, que es mentira que yo ‘puse a dedo esa comisión’. Le recuerdo que las comisiones de Cámara las organizó David Racero, quien fuera el presidente de la Cámara el primer año”, escribió.

Roy Barreras fue candidato presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El exsenador fue más allá y vinculó el enfrentamiento con diferencias políticas que, según él, mantienen desde hace varios años. “Usted nunca pudo superar la rabia contra mí por no haber podido ser elegido presidente del Senado”, afirmó.

Y finalizó: “Yo no lo derroté, simplemente el Senado jamás lo hubiera elegido porque lo único que usted hace es sembrar cizaña y lamerle al presidente: ‘Yo lo amo’, le dijo antes de que lo echara del gobierno”.