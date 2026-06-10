“Autoatentado legislativo”: Abelardo de la Espriella reacciona a decisión de Gloria Arizabaleta

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, sentó su postura sobre la más reciente decisión que tomó la representante Gloria Arizabaleta en contra de Gustavo Petro: ordenó suspenderlo del cargo por aparente participación en política. Legalmente, ella no tendría esa posibilidad y generó una tormenta en el Congreso de la República.

El aspirante a la Casa de Nariño manifestó que la determinación de Arizabaleta no sería fortuita ni autónoma, sino que respondería a un intento de golpe de Estado que se habría cocinado en las filas del petrismo porque, a su juicio, ese sector reconocería el poder electoral de su movimiento político de cara a la segunda vuelta por la Presidencia, donde se medirá con Iván Cepeda.

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“Petro se quiere robar las elecciones. Cada paso que da apunta a ello. Diez días después de que el pueblo habló en las urnas, más de 10 millones de colombianos me dieron la victoria en la primera vuelta. Es el momento en que Petro no reconoce el resultado electoral. Petro sabe que en las urnas y en la institucionalidad ya perdió. No tiene cómo ganar. Los hechos son absolutamente claros y no admiten duda”, dijo el candidato en un video.

Él recordó que la Cámara de Representantes no tiene las facultades para suspender a un mandatario nacional, aunque Gloria Arizabaleta reiteró que sí tiene esa facultad y buscaría notificar al Senado para que se ejecute.

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“Esa facultad es exclusiva del Senado. Lo que acaba de ocurrir es un prevaricato monumental, un autoatentado legislativo diseñado a la medida para Gustavo Petro y para que él pueda hacer campaña, salir tranquilo, mientras se victimiza y le prende fuego al país”, comentó De la Espriella.

Esta es la teoría del candidato: “Petro anunció su renuncia para salir a hacer campaña en favor de su heredero, pero sabía que el Senado, donde no tiene mayorías, debía aceptársela. Entonces armó, junto con el bandido de Roy Barreras y su exesposa, este mecanismo fraudulento, ilegal, inconstitucional, para burlar la carta magna y salirse con la suya”.