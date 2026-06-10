Estos son los detalles de la férrea defensa que hará el equipo de Abelardo de la Espriella tras las prohibiciones del Tribunal de Bogotá

El movimiento Defensores de la Patria, que avaló la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, no acatará las prohibiciones que emitió el Tribunal Superior de Bogotá en contra de la campaña del Tigre. Al contrario, refutará la decisión y buscará que la justicia investigue al magistrado que emitió el documento.

La controvertida determinación respondió a las medidas provisionales que solicitó un ciudadano por medio de una tutela, quien alegó que el uso de los símbolos patrios por parte del candidato vulneraría sus derechos. El togado aceptó el argumento y solicitó restringir el uso publicitario de la bandera, el escudo y demás signos e imágenes de la nación en el marco de la campaña de Abelardo de la Espriella.

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Sumado a eso, el magistrado solicitó al candidato y su movimiento abstenerse de usar las frases “Firmes por la patria” y “Defensores de la patria”, el nombre del movimiento político que apalanca la candidatura por la Casa de Nariño.

La decisión ha generado revuelo en varios sectores políticos, y ya han anticipado algunas acciones legales para intentar tumbar la decisión.

Abelardo de La Espriella quiere ser presidente. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Se conoció que el abogado Germán Calderón España, del equipo del aspirante presidencial, radicó una tutela en contra de la determinación judicial porque cree que se vulneran los derechos al debido proceso judicial, la participación política, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión.

La medida tiene como objetivo tumbar el fallo. También que, en otra instancia, el magistrado responda por las eventuales irregularidades que habría cometido al emitir el fallo.

Abelardo de la Espriella responde a la prohibición del Tribunal de Bogotá: “Que nadie pueda silenciar la voz de millones de colombianos”

“Ante el adefesio jurídico, acabo de interponer una acción de tutela contra la medida de un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que le prohíbe a Abelardo de la Espriella utilizar el eslogan de campaña y el nombre de su movimiento político. Además, voy a interponer denuncia penal y disciplinaria contra ese magistrado. Dios, oh justicia, ¿cuántos crímenes se cometen en su nombre?”, dijo el abogado Calderón España.

De la Espriella, por su parte, instó a sus seguidores a seguir usando los símbolos y a publicarlos en sus redes sociales para posicionar la campaña por la Presidencia.

“Hoy necesito de ustedes. Que cada celular, cada estado de WhatsApp, cada video y cada camiseta de Colombia se conviertan en un mensaje de libertad. Compartan nuestros símbolos, nuestro himno y nuestro mensaje. Que nadie pueda silenciar la voz de millones de colombianos que quieren una patria distinta. Mientras damos la batalla jurídica, ustedes ayúdenme a que este movimiento siga creciendo en cada rincón del país”, concluyó el candidato.