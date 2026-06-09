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Francisco Barbosa se pronunció sobre orden del Tribunal de Bogotá contra campaña de Abelardo de la Espriella

El exfiscal cuestionó la decisión del Tribunal de Bogotá que impone restricciones a la campaña del candidato presidencial.

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Redacción Confidenciales
9 de junio de 2026 a las 4:43 p. m.
El exfiscal Francisco Barbosa cuestionó la decisión del Tribunal de Bogotá contra la campaña de Abelardo de la Espriella.
El exfiscal Francisco Barbosa cuestionó la decisión del Tribunal de Bogotá contra la campaña de Abelardo de la Espriella. Foto: API

En la tarde de este martes 9 de junio, el exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, fijó su postura frente a la determinación del Tribunal Superior de Bogotá sobre la estrategia comunicativa del movimiento Defensores de la Patria.

Reconocimiento al ex fiscal general Francisco Barbosa, por su rol internacional como ex presidente de la Asociación Iberoamericana de fiscales y su vínculo con la judicatura italiana.
Exfiscal Francisco Barbosa recibió reconocimiento en Italia

La corporación judicial ordenó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella suspender el uso del lema “Firmes por la patria” y retirar la publicidad que incluya la bandera nacional. La medida busca regular la utilización de insignias patrias dentro de la contienda política.

Frente a esta disposición, Barbosa manifestó su desacuerdo con el dictamen. El exfuncionario argumentó que este tipo de dictámenes de última hora interfiere de manera directa con el desarrollo del debate electoral a pocos días de la votación definitiva.

Cuestionamientos del exfiscal Francisco Barbosa

El exfiscal general afirmó que “esta decisión judicial no tiene fundamento operativo. Prohibirle a la campaña de Abelardo de la Espriella utilizar sus frases de identidad, la bandera, el escudo de Colombia y los saludos de tipo militar constituye una provocación innecesaria”.

El abogado penalista añadió que la fase principal del debate concluyó y que los ciudadanos se encuentran listos para acudir a las urnas, por lo que calificó como una acción desacertada la inclusión de determinaciones de los tribunales en medio del escenario de votación.

Los comicios para la segunda vuelta presidencial están programados para el próximo domingo 21 de junio. En esta jornada, el aspirante de Defensores de la Patria se medirá contra el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, para definir la jefatura del Estado.