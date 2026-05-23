Exfiscal Francisco Barbosa recibió reconocimiento en Italia

El exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa recibió en los últimos días un reconocimiento por parte de la judicatura italiana, en la que resaltan su trayectoria en el ente investigador y su papel en Iberoamérica.

Francisco Barbosa se despacha contra Petro

La condecoración se dio en el marco del foro ‘Cooperación judicial internacional contra las organizaciones criminales internacionales’ en homenaje a la memoria de los fiscales asesinados por la ‘Cosa Nostra’ en los noventa Giovanni Falcone y Paolo Norsellino.

El evento se realizó en la ciudad de Palermo, en Italia, donde el fiscal antimafia y contra el terrorismo, Giovanni Melillo, y la judicatura italiana le otorgaron un reconocimiento al exfiscal Barbosa, quien hoy se desempeña como profesor de la Universidad Internacional de la Florida.

El reconocimiento fue por el rol internacional que ha tenido el exfuncionario expresidente de la Asociación Iberoamericana de fiscales y su vínculo con la judicatura italiana.

En el evento, que se desarrolló en el aula máxima del Palacio de Justicia, participaron múltiples fiscales y exfiscales de países europeos y latinoamericanos.

Allí también participó la actual fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo, quien intercambió palabras amables y amistosas con su predecesor.