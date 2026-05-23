Abelardo de la Espriella tiene 61% de probabilidad de ser el presidente de Colombia, según Polymarket. Iván Cepeda solo el 36% y Paloma Valencia se desploma al 5,4%

A ocho días de que los colombianos acudan a las urnas para elegir al nuevo presidente de la República, quien reemplazará en la Casa de Nariño a Gustavo Petro, la carrera por el primer lugar sigue mostrando diferentes panoramas.

La encuesta de AtlasIntel que querían callar: Abelardo de la Espriella está prácticamente empatado con Iván Cepeda y le ganaría en segunda vuelta por más de ocho puntos

Según los más recientes datos de la plataforma de predicciones de apuestas internacional Polymarket, Abelardo de la Espriella sigue ganando terreno y se posiciona como uno de los firmes candidatos a estar en una segunda vuelta.

La más reciente medición mostró una probabilidad de 61 % de que el candidato del movimiento Defensores de la Patria gane las elecciones presidenciales en Colombia que se desarrollarán el próximo 31 de mayo.

En segundo lugar se encuentra el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien muestra solo el 36 % de posibilidad de ganar las votaciones, después de que a lo largo de los últimos meses lideró esta medición de la plataforma.

El más reciente informe sobre las elecciones en Colombia de Polymarket. Foto: Captura de pantalla

Entre tanto, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, sigue desplomándose en las mediciones y en los más recientes datos se observa que solo suma un 5,4 % de probabilidad de ganar las elecciones.

De la Espriella ha mostrado en las últimas semanas un fuerte avance frente a sus dos principales competidores, el cual también se muestra en la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA.

Cepeda, con el 38,7 %, y De la Espriella, con el 37,3 %, están prácticamente en un empate técnico de cara a la primera vuelta del próximo domingo, teniendo en cuenta que el margen de error del estudio es del 1 %.

De acuerdo con algunos expertos electorales consultados por SEMANA, por el ritmo de crecimiento que viene presentando en las últimas semanas, el candidato de Defensores de la Patria podría superar a Cepeda en votación el 31 de mayo.