Jorge Lemus, exdirector de la UIAF, ya tiene nuevo cargo en el Gobierno Petro

Jorge Lemus, exdirector de la Unidad de Información y Análisis Financiero, ya tiene un nuevo trabajo, luego de que el presidente Gustavo Petro ordenara su salida inicialmente de la Unidad Nacional de Inteligencia, tras el escándalo de los computadores de Calarcá Córdoba y el novelón de Papá Pitufo, y, posteriormente, de la Uiaf.

Jorge Lemus, ¿otro decepcionado?

Desde hace un mes se desempeña como asesor de la Unidad de Protección Normativa y Estudios de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda, un puesto de bajo perfil que le permite estar tranquilo y devengar un sueldo porque está ad portas de la pensión. Lemus, quien conoció a Petro en el M-19, salió de cargos importantes en medio de fuertes polémicas y hoy conserva los mayores secretos de la inteligencia del país.