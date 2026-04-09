Jorge Lemus, exdirector de la DNI, será investigado por reuniones con el abogado de alias Papá Pitufo

Dos audios dejaron en evidencia a Jorge Lemus, mano derecha del presidente de la República, Gustavo Petro, exdirector nacional de Inteligencia y también de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Las grabaciones advierten una reunión con el abogado de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. La Procuraduría abrió una investigación.

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Lo que se advierte es que, mientras se desempeñaba como director de la DNI, Jorge Lemus, que ha acompañado al presidente Gustavo Petro en varios escenarios políticos, incluso en la Alcaldía de Bogotá, sostuvo una extensa reunión con el abogado de alias Papá Pitufo y en la conversación se discutieron diferentes temas, particularmente el proceso judicial del señalado contrabandista.

Fue allí donde, de acuerdo con los audios, el mismo Lemus le ofreció beneficios judiciales a alias Papá Pitufo como una especie de garantía, un hecho que se convirtió en una polémica porque bajo ese escenario el entonces director de la DNI estaba asumiendo competencias propias de la Fiscalía General de la Nación.

“La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exdirector general de la Dirección Nacional de Inteligencia -DNI-, Jorge Arturo Lemus Montañez (marzo de 2025 – enero 2026), por un presunto abuso de sus funciones”, dijo la Procuraduría tras anunciar la investigación disciplinaria.

Los beneficios judiciales que habría ofrecido Jorge Lemus, de acuerdo con la decisión de la Procuraduría, de abrir investigación formal y disciplinaria en contra del exfuncionario, señalan que podría incluirse en el proyecto de paz total del gobierno nacional y así facilitar la entrega de alias Papá Pitufo.

“En el auto de apertura, la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que en esas reuniones Lemus Montañez, en su calidad de director general de la DNI, realizó los ofrecimientos de beneficios judiciales al abogado Luis Felipe Ramírez “en el marco de la Paz Total con el propósito de facilitar la entrega en Colombia del llamado zar del contrabando”, advierte el ministerio público.

La Procuraduría anticipó que tendrá comunicación con la Fiscalía General de la Nación para determinar si allí se adelanta una investigación por los audios que se conocieron y, de ser así, adelantar inspecciones al proceso de cara a recaudar más elementos de prueba que confirmen no solo la reunión, sino los ofrecimientos que se hicieron.

Gustavo Petro Jorge Lemus Papá Pitufo Foto: SEMANA

“Agregó el órgano de control que en esos encuentros el abogado Ramírez indicó “al entonces director de la DNI que ‘Papá Pitufo’ tendría información que comprometería al Gobierno y a otras personas cercanas al presidente de la República, Gustavo Petro”, señala el auto de la Procuraduría.

También se ordenaron inspecciones disciplinarias a la sede de la DNI y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, para verificar si se emitieron autorizaciones e instrucciones con el fin de buscar acercamientos con Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’.