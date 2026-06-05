El exsecretario general de la Presidencia, Víctor Muñoz, compartió un decreto de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que establece que la entidad participará en los esquemas de seguridad de los expresidentes y exvicepresidentes, lo que, a su juicio, constituye una alerta.

Inspección fallida a la Dirección Nacional de Inteligencia

“La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) no es una entidad operativa de protección. Su misión es producir inteligencia estratégica, realizar contrainteligencia, apoyar la toma de decisiones del presidente y analizar amenazas nacionales e internacionales”, criticó Muñoz.

Por eso, dijo, resulta llamativo que este decreto incorpore a la DNI como una entidad encargada de los esquemas de protección de expresidentes y exvicepresidentes.

“Esa función corresponde a la Policía Nacional, la UNP y otras entidades operativas de seguridad. ¿Cuál es la justificación técnica, operacional y presupuestal para involucrar a la DNI en tareas que no hacen parte de su objeto misional? ¿Qué pretenden?”, preguntó.

Según el documento del Gobierno, fechado el 3 de junio de 2026, “por el cual se dictan unas disposiciones sobre protección y seguridad para los señores expresidentes y exvicepresidentes de la República”, se modifica un artículo de una ley.

“Los vehículos automotores para el esquema de protección y seguridad serán asignados por parte del Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y la Dirección Nacional de Inteligencia”, dice el decreto.

Aunque se aclara que el personal será asignado por la Policía Nacional y la UNP. “Los elementos para el servicio de seguridad y protección requeridos, tales como medios de comunicaciones, armamento y demás que se consideren indispensables, serán suministrados por la entidad a la que se encuentren vinculados el personal de protección”.

El decreto rige a partir de su publicación.

Victor Muñoz alertó de estos hechos. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

La DNI ha sido una entidad que ha generado controversia durante el Gobierno de Gustavo Petro. En 2024, el mayor (r) Jorge Castillo alertó sobre la posibilidad de que se estuviera considerando fusionar los organismos de inteligencia con la entidad.

“Cada agencia tiene unos niveles, unos objetivos, unos procedimientos para la producción de inteligencia. Esa inteligencia va orientada al cumplimiento del Plan Nacional de Inteligencia. Si los lineamientos vienen de la DNI, dejaríamos por fuera fenómenos como el terrorismo, los grupos armados organizados, la delincuencia transnacional, las rutas del narcotráfico, entre otros, y la estrategia, en este nuevo caso, obedecería a órdenes directas del presidente de la República”, dijo.