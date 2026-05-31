“AtlasIntel fue quien mejor midió la intención de voto en Colombia”: Víctor Muñoz, fundador de Guarumo

Durante la campaña presidencial, las encuestas presidenciales fueron objeto de mucha controversia. El caso de AtlasIntel, la firma encuestadora de SEMANA, fue muy simbólico.
Una magistrada del Consejo Nacional Electoral emitió una medida cautelar que le impedía publicar a este medio los resultados de las mediciones. La decisión fue tumbada por la sala plena y la encuesta finalmente pudo salir a la luz.
Los resultados de este domingo demostraron que AtlasIntel fue la que mejor midió el sentimiento de los colombianos de cara a esta carrera presidencial.
Víctor Muñoz, el fundador de Guarumo Ecoanalítica, escribió un trino en el que dice: “Con los resultados electorales del día de hoy AtlasIntel, fue quien mejor midió la intención de voto en Colombia".
Con los resultados electorales del día de hoy @atlas_intel fue quien mejor midió la intención de voto en Colombia 🇨🇴 @andrei__roman— Victor Munoz (@Vicmunro) May 31, 2026
El CEO de AtlasIntel, Andrei Roman, también se pronunció: “Queridos colombianos: AtlasIntel siempre les dijo la verdad“. Y también le escribió un mensaje a Víctor Muñoz.
Muchas gracias por el reconocimiento @Vicmunro. Soy un admirador de su trabajo y de su honestidad intelectual. https://t.co/umIHId9UyE— Andrei Roman (@andrei__roman) May 31, 2026
Queridos colombianos:— Andrei Roman (@andrei__roman) May 31, 2026
AtlasIntel siempre les dijo la verdad.