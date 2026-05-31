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“AtlasIntel fue quien mejor midió la intención de voto en Colombia”: Víctor Muñoz, fundador de Guarumo

El líder de la encuestadora aseguró que esa es la conclusión tras los resultados de este domingo.

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Redacción Semana
31 de mayo de 2026 a las 5:55 p. m.
Victor Muñoz, fundador de Guarumo. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.
Victor Muñoz, fundador de Guarumo. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Durante la campaña presidencial, las encuestas presidenciales fueron objeto de mucha controversia. El caso de AtlasIntel, la firma encuestadora de SEMANA, fue muy simbólico.

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Una magistrada del Consejo Nacional Electoral emitió una medida cautelar que le impedía publicar a este medio los resultados de las mediciones. La decisión fue tumbada por la sala plena y la encuesta finalmente pudo salir a la luz.

Los resultados de este domingo demostraron que AtlasIntel fue la que mejor midió el sentimiento de los colombianos de cara a esta carrera presidencial.

Víctor Muñoz, el fundador de Guarumo Ecoanalítica, escribió un trino en el que dice: “Con los resultados electorales del día de hoy AtlasIntel, fue quien mejor midió la intención de voto en Colombia".

El CEO de AtlasIntel, Andrei Roman, también se pronunció: “Queridos colombianos: AtlasIntel siempre les dijo la verdad“. Y también le escribió un mensaje a Víctor Muñoz.