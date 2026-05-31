Iván Duque llama a la unidad para “derrotar la amenaza comunista”

El expresidente Iván Duque envió un mensaje al país tras los resultados de las elecciones presidenciales que pusieron en segunda vuelta a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

“Ganó el doctor Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él”: Álvaro Uribe

“Hoy Colombia se ha expresado con claridad en las urnas. Es el momento de actuar con sentido patriótico, grandeza y unidad de cara a la segunda vuelta para derrotar la amenaza continuista", dijo.

"Felicitaciones a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo por este importante triunfo, y a la Registraduría por la rapidez, transparencia y garantías brindadas durante la jornada electoral. La unidad de quienes creemos en la democracia, la libertad, la seguridad y la equidad será el camino para construir una Colombia mejor.