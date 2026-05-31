Si va al Mundial 2026: ¿Puede votar desde allí por Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda?

Los colombianos salieron a las urnas este 31 de mayo de 2026 a elegir presidente de la República. Y dado que ningún candidato obtuvo la mitad más uno de los votos, habrá una nueva jornada electoral el domingo 21 de junio de 2026. Ese día se podrá votar por Abelardo de la Espriella o por Iván Cepeda.

Los partidos del Mundial 2026 que se disputarán el 21 de junio, día de la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: ¿incidirá en las votaciones?

Elecciones 2026: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la Presidencia de Colombia el 21 de junio

La sonrisa de Petro tras hacer público su voto, en 10 imágenes | Elecciones 2026

La transmisión especial de SEMANA con los resultados de las elecciones presidenciales 2026:

Tras una votación masiva, el interrogante que muchas personas se suelen hacer es si el Mundial United 2026 hará que algunas personas dejen de acudir a las urnas o si, por el contrario, la cita mundialista no afectará. Aparte, hay connacionales que tienen previsto asistir a la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México, entre el 11 de junio de 2026 y el 19 de julio de 2026.

¿Qué pasa si un colombiano viaja a la cita mundialista? Si lo hace, no puede votar, así lo haya hecho en primera vuelta. La norma indica que el documento de identidad de un ciudadano colombiano está sujeto al puesto de votación habitual que tiene en Colombia o en el país de residencia habitual. No existe el voto a distancia del lugar registrado ni la inscripción exprés por motivos turísticos.

El censo electoral indica que 1.414.661 colombianos están registrados como residentes fuera del país. Ellos, dado que viven fuera del país, están legalmente registrados y pueden votar desde su país de residencia cuando hay elecciones. Es una situación muy diferente a los colombianos que, por una u otra razón, salen del país, en este caso a la Copa del Mundo.

Para poder sufragar en los consulados de Estados Unidos, México o Canadá (países sedes del Mundial United 2026), la persona debió haber modificado su residencia y presentada la documentación respectiva.

La otra pregunta natural que suele surgir, dado que siempre coinciden las elecciones presidenciales en Colombia con la Copa del Mundo, es si la gente sale a votar o no dependiendo del partido de fútbol de ese día.

El 21 de junio de 2026, este será el calendario del Mundial United 2026:

España vs. Arabia Saudí, en Atlanta (Estados Unidos), a las 11:00 a. m. hora colombiana.

Bélgica vs. Irán, en Los Ángeles (Estados Unidos), a las 2:00 p. m. hora colombiana.

Uruguay vs. Cabo Verde, en Miami (Estados Unidos), a las 5:00 p. m. hora colombiana.

Nueva Zelanda vs. Egipto, en Vancouver (Canadá), a las 8:00 p. m. hora colombiana.

España, Arabia Saudí, Uruguay y Cabo Verde hacen parte del Grupo H. Y ese día será su segunda fecha, que puede ser definitiva para clasificar a los mejores 32 de la Copa del Mundo. El 15 de junio será el España vs. Cabo Verde y Arabia Saudí vs. Uruguay.

Bélgica, Irán, Nueva Zelanda y Egipto hacen parte del Grupo G. Y ese día será su segunda fecha, que también puede ser definitiva para clasificar a los mejores 32 de la Copa del Mundo. Jugaron su primer partido el 15 de junio en los cruces Bélgica vs. Egipto e Irán vs. Nueva Zelanda.

Quien gane las elecciones presidenciales ese día asumirá el 7 de agosto de 206 y estará en el cargo hasta el 7 de agosto de 2030. También vale anotar que en los comicios de ese día no aparecerán los candidatos que ocuparon el tercer, cuarto y demás lugares. Ya será una contienda definitiva entre los dos que más alcanzaron votos en estos comicios del 31 de mayo de 2026 y que ganó el abogado Abelardo de la Espriella y dejó segundo al senador Iván Cepeda Castro.