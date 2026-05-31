La sonrisa de Petro tras hacer público su voto, en 10 imágenes | Elecciones 2026

En un hecho inédito durante las elecciones presidenciales de este 31 de mayo, el mandatario, Gustavo Petro, hizo público su voto. De inmediato suscitó la controversia por su presunta participación en política, hecho que ha marcado la tendencia en esta contienda electoral, con el jefe de Estado mostrando ahora el voto y, previamente, haciendo eventos en plaza pública y publicando toda serie de mensajes en X con motivo de la coyuntura electoral colombiana.

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Así reaccionó el procurador Gregorio Eljach luego de que el presidente Petro revelara su voto en las elecciones presidenciales

“Le pido a la ciudadanía que en las 120 mil mesas acudan a vigilar el conteo de los votos, testigos electorales o no, por centenares de miles, ojalá un millón, dos millones de ciudadanos y ciudadanas para lograr establecer que lo que se contó en la mesa de los votos realmente depositados en las urnas, cualquiera que sea el resultado, sea el que efectivamente se trasluce en los escrutinios finales y en el resultado final”, dijo Petro.

El presidente, Gustavo Petro, ejerciendo su derecho al voto, este 31 de mayo de 2026, en Bogotá Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

Esta fue la petición pública que hizo el presidente Gustavo Petro luego de depositar su voto este domingo en la mesa número 1 del Capitolio Nacional y mostrar que lo hizo por el senador Iván Cepeda Castro y su fórmula vicepresidencial, la congresista indígena Aida Quilcué.

El presidente, Gustavo Petro, ejerciendo su derecho al voto, este 31 de mayo de 2026, en Bogotá Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

En su mensaje, el mandatario recalcó que “hasta que no se verifique que la mesa quedó debidamente contada y se trasladó ese conteo con efectividad al escrutinio, la ciudadanía no debe retirarse de las mesas de votación”.

“Es un derecho cuidar el voto en Colombia; no solamente depositarlo, sino cuidar que la voluntad ciudadana sea legítima, respetada y se vuelva realidad como mandato popular sobre quienes van a gobernar este país en los próximos cuatro años”, subrayó el jefe de Estado.

El presidente, Gustavo Petro, ejerciendo su derecho al voto, este 31 de mayo de 2026, en Bogotá Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

En una declaración a medios de comunicación, el presidente Petro también solicitó al registrador nacional de Estado Civil, Hernán Penagos, iniciar el proceso para que el Estado colombiano sea propietario de software que cuenta los votos y da los resultados finales de las elecciones.

El presidente, Gustavo Petro, ejerciendo su derecho al voto, este 31 de mayo de 2026, en Bogotá Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

Al respecto, precisó: “Ustedes saben que no estoy de acuerdo con que el preconteo o el escrutinio pertenezca a una empresa privada que no se deja auditar”, lo cual “rompe una sentencia de la Sala Plena de Consejo de Estado del año 2018, que ordenó taxativamente que los software de tipo electoral fuesen propiedad del Estado y desarrollados en sus algoritmos desde y dentro del Estado; así textualmente dice la sentencia”.

El presidente, Gustavo Petro, ejerciendo su derecho al voto, este 31 de mayo de 2026, en Bogotá Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

“Desde la sentencia, eso no se ha practicado en Colombia hasta el día de hoy”, dijo y explicó que se trata de “una orden judicial que debe ser cumplida y, en esa medida, el presidente de la República, como jefe de Estado, le solicita respetuosamente al Registrador inicie de inmediato, cuando estén terminadas estas elecciones, los procesos para cumplir la sentencia del Consejo de Estado, y que Colombia, por primera vez, desde que estos instrumentos tecnológicos se usan, pueda ser propietaria a través de su Estado del software que cuenta los votos y da los resultados finales”.

El presidente, Gustavo Petro, ejerciendo su derecho al voto, este 31 de mayo de 2026, en Bogotá Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

“Todo lo que no sea así es un desacato a la justicia”, subrayó el mandatario, quien lució sonriente al momento de votar y dar a conocer públicamente por quién lo había hecho.

El presidente, Gustavo Petro, ejerciendo su derecho al voto, este 31 de mayo de 2026, en Bogotá Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

A su turno, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, aseguró: “El secreto del voto es una garantía democrática para que a la persona no la vayan a perseguir, para que el patrono no lo bote del cargo, para que no le hagan ningún daño. Es una obligación, es una garantía. Cada quien es dueño de su secreto. Si yo quiero revelar mi secreto, estoy en libertad de hacerlo”, dijo.

El presidente, Gustavo Petro, ejerciendo su derecho al voto, este 31 de mayo de 2026, en Bogotá Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

El presidente, Gustavo Petro, ejerciendo su derecho al voto, este 31 de mayo de 2026, en Bogotá Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

Posteriormente, cuestionado sobre si al dar conocer su voto por el candidato Iván Cepeda, el mandatario estaría influenciando a los votantes, Eljach afirmó que “cada ciudadano tiene la personalidad, el carácter, el conocimiento y la tranquilidad de ver si se deja influenciar o no”.