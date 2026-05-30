🔴 Elecciones Colombia 2026 EN VIVO | Siga en directo las últimas noticias: horarios de votación de la jornada electoral

Este domingo, 31 de mayo, en Colombia se desarrollará una nueva jornada electoral en la que se votará para elegir al próximo presidente(a) y vicepresidente(a) de la República, quienes gobernarán el país durante el periodo 2026-2030.
Según la Registraduría, son 41.421.973 colombianos habilitados para votar en los comicios presidenciales, 40.007.312 podrán hacerlo en el territorio nacional y 1.414.661 que han estado haciéndolo durante la última semana desde el exterior.
Si bien en el tarjetón los colombianos encontrarán 14 candidatos y sus fórmulas vicepresidenciales, dos de estas ya no están en carrera, porque decidieron adherirse a otras campañas: las de Carlos Caicedo y Nelson Javier Alarcón, y la de Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata Zapata.
Para blindar las elecciones y evitar irregularidades, las autoridades han anunciado varias medidas; por ejemplo, la Procuraduría desplegó más de 10.000 funcionarios de todo el Ministerio Público y el Ministro de Defensa extremó las medidas para evitar alteraciones de orden público.
“408.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública estarán desplegados en todo el territorio nacional para proteger a los colombianos, prevenir el delito y garantizar la seguridad en cada región durante la jornada electoral”, se aseguró desde esa cartera.
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Sábado 30 de mayo
6:30 p.m.: Procurador general, Gregorio Eljach, entregó un parte de tranquilidad sobre el inicio de la jornada electoral.
El procurador general, Gregorio Eljach, entregó un parte de tranquilidad para las elecciones presidenciales de este domingo y aseguró que todo está dispuesto para que la jornada transcurra en completa calma. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/TWmoAbZl30— Revista Semana (@RevistaSemana) May 30, 2026