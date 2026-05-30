🔴 Elecciones Colombia 2026 EN VIVO | Siga en directo las últimas noticias: horarios de votación de la jornada electoral

Este domingo, 31 de mayo, en Colombia se desarrollará una nueva jornada electoral en la que se votará para elegir al próximo presidente(a) y vicepresidente(a) de la República, quienes gobernarán el país durante el periodo 2026-2030.

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Según la Registraduría, son 41.421.973 colombianos habilitados para votar en los comicios presidenciales, 40.007.312 podrán hacerlo en el territorio nacional y 1.414.661 que han estado haciéndolo durante la última semana desde el exterior.

Jornada de votación en el colegio Antonio Donado Camacho de Rionegro, Antioquia, vereda el Tablazo, el 8 de marzo de 2026. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

Si bien en el tarjetón los colombianos encontrarán 14 candidatos y sus fórmulas vicepresidenciales, dos de estas ya no están en carrera, porque decidieron adherirse a otras campañas: las de Carlos Caicedo y Nelson Javier Alarcón, y la de Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata Zapata.

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Para blindar las elecciones y evitar irregularidades, las autoridades han anunciado varias medidas; por ejemplo, la Procuraduría desplegó más de 10.000 funcionarios de todo el Ministerio Público y el Ministro de Defensa extremó las medidas para evitar alteraciones de orden público.

“408.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública estarán desplegados en todo el territorio nacional para proteger a los colombianos, prevenir el delito y garantizar la seguridad en cada región durante la jornada electoral”, se aseguró desde esa cartera.

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Sábado 30 de mayo

6:30 p.m.: Procurador general, Gregorio Eljach, entregó un parte de tranquilidad sobre el inicio de la jornada electoral.