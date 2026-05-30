Abelardo de la Espriella les habla a los votantes de Iván Cepeda: “Tengo que traerlos a la manada después de elecciones”

Abelardo de la Espriella se refirió a los votantes de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, en su entrevista con el streamer Westcol. De acuerdo con el aspirante, después de elecciones se los llevará a su “manada”.

“Hay dolor, hay incumplimiento, hay tristeza y quiero llegar a ayudar a curar esa tristeza. Tengo que ser el presidente de todos los colombianos, incluyendo aquellos que no votaron por mí”, dijo.

También dijo que no tiene problema con quienes votan por Cepeda: “Yo soy un demócrata, que todo el mundo vote por el que le dé la gana”.

Pero reconoció que debe cohesionar a la sociedad después de elecciones y que lo hará resolviéndoles los problemas.

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“Me tengo que traer a la gente de Cepeda después de elecciones a la manada. Un líder tiene que cohesionar a la sociedad. ¿Cómo me los voy a traer? No me los voy a traer ni con discurso ni con carreta. Me los voy a traer resolviéndoles los problemas que ni Petro ni nadie les ha resuelto. Aquí hay una deuda social muy jodida, que no es culpa solamente de Petro, hay que decirlo", dijo.