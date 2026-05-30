El compromiso al que llegaron Abelardo de la Espriella y Westcol: “Vas a ver todo lo que muerde el tigre”

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, dijo en entrevista con Westcol que lo que necesita el país es mejor gerencia y gobernar “con lista en mano” exigiendo resultados de los funcionarios.

Abelardo de la Espriella le explica a Westcol qué puede hacer si un ladrón se mete a su casa

“Esto lo que necesita es gerencia. No habladera de paja, discursos y entrevistas todo el día. Foros, qué locura es esa. Reunión de la reunión”, dijo el candidato.

Y el streamer planteó: “Usted me autoriza, si en un año de su presidencia, si llegara a ser presidente, no cumple lo que está diciendo, ¿podría tirarle?“.

“Dale. ¿Qué hacemos si el que cumple soy yo y tú te quedas mamando? ¿A qué te comprometes tú?“, preguntó De la Espriella, a lo que Westcol respondió: “A decir lo bueno, a decir que cumplió y que está haciendo su trabajo”.

Y así sellaron un compromiso, dándose la mano en vivo en el stream.

Abelardo de la Espriella habla con Westcol. Foto: Captura de pantalla

“Si hizo la primera cárcel, lo puedo decir. Si no, digo, ‘ah, papi, este nos salió igual’”, manifestó Westcol.

En otro aparte, De la Espriella desmintió a quienes dicen que él ha defendido a mafiosos en su ejercicio como abogado, calificando esos ataques como una “leyenda urbana”.

“Cuando empecé y tenía menos que tú de edad, llevé un par medio chimbo, no me gustó y más nunca me dediqué a eso. No es porque no tengan derecho a la defensa, un abogado lo puede hacer. La labor de un abogado es tan legal que cuando tú no tienes plata para pagarlo, el Estado te lo pone. Si no tienes un abogado, no se puede celebrar el juicio”, le dijo a Westcol.

Y agregó: “Es una actividad completamente legal, no importa a quién defiendas. Pero eso de que yo defendí a mafiosos, eso es una leyenda negra”.

El candidato presidencial, desde Barranquilla, prometió convertir a Colombia en una “patria milagro” con los que “nunca han vivido de la teta del Estado”.