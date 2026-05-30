Abelardo de la Espriella lanza dardo a Petro en entrevista con Westcol: “Es un costeño chimbo”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella concedió una entrevista con el creador de contenido Westcol. En los primeros minutos de transmisión indicó que Gustavo Petro lo tildó de esclavista por un cuadro que tiene en su sede de campaña.

Abelardo de la Espriella habla con Westcol en Barranquilla: “Yo nunca he defendido narcotraficantes, eso es una leyenda urbana”

De la Espriella indicó que el cuadro muestra a un hombre disfrazado de mujer, el cual es una danza tradicional del carnaval de Barranquilla y representa todo lo contrario del esclavismo, que es la gana de repeler la colonización española y cómo separaron a nuestros indígenas ante la colonización española.

Abelardo de la Espriella habla con Westcol. Foto: Captura de pantalla

“No, pero lo que pasa es que yo soy costeño de verdad, pero Petro es un costeño chimbo, porque si él fuera costeño de verdad, sabría que esto es una farota. Tú no tienes por qué saberlo porque tú eres paisa, pero nosotros los caribeños sabemos que esto es una farota y que eso hace parte de una danza del carnaval de Barranquilla. Bien, bien, o sea, representa algo bonito”, destaca Abelardo de la Espriella.

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