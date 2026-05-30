Clemencia Vargas, hija de Germán Vargas Lleras, dice que la candidatura de Paloma Valencia “se desplomó”

Clemencia Vargas, hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, se ha mostrado muy activa en las últimas semanas, opinando frente a las elecciones presidenciales que se desarrollarán este domingo, 31 de mayo.

“Si hoy quisiéramos algún homenaje a Germán Vargas, sería no entregarles este país a Cepeda y sus secuaces”: Clemencia Vargas

El pasado 18 de mayo, publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que invitó a los colombianos a “votar por Abelardo” y llegar “unidos” a la primera vuelta, haciendo énfasis en lo que decía su padre: “Como lo dijo Germán Vargas Lleras, con el que vaya punteando”.

El pasado domingo, 24 de mayo, se volvió a pronunciar, esta vez en un video subido a sus historias de Instagram, en el que le volvió a hablar al país sobre la jornada electoral de este domingo, la cual abrirá a las 8 de la mañana.

La hija del exvicepresidente aseguró que la opción es el candidato Abelardo de la Espriella. “Eso se trata de respaldar la opción que va punteando en las encuestas y de ser conscientes del momento que vivimos. Cada voto cuenta y puede ser determinante para el rumbo del país”, destacó la joven.

Este sábado volvió a parecer en las redes sociales, específicamente en las historias de Instagram, donde publicó una historia para interactuar con sus seguidores, en la que les pregunta: “¿Firmes con el Tigre mañana? ¿Dudas? ¿Preguntas?”.

En una publicación le preguntan por qué no se inclinó por la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, para impulsar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en vez de Abelardo de la Espriella.

“Votemos por Abelardo”: Clemencia, hija del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, invita a votar por el ‘Tigre’

“Lastimosamente, hoy no tiene ninguna posibilidad real. Su candidatura se desplomó”, contestó de manera enfática la hija del exvicepresidente, quien falleció el pasado 8 de mayo.

“No podemos llegar divididos a esta elección. Es fundamental unirnos alrededor del candidato que esté liderando y tenga mayores opciones de ganar. Se trata de entender la importancia del voto útil”, insistió.

Y finalizó: “Más allá de las diferencias, esta elección es un voto por Colombia. Estoy convencida de que Cepeda representa un riesgo para el país y que debemos actuar con responsabilidad para evitar que llegue a la Presidencia”.

Publicación de Clemencia Vargas en Instagram. Foto: Captura de pantalla

Clemencia Vargas ha reiterado en sus publicaciones que le hubiera gustado ver “una mujer presidenta”, pero al tiempo ha destacado que las encuestas muestran hoy algo diferente, dejando claro que “la diferencia es abismal” entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella de cara a una eventual segunda vuelta.