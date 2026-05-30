El audio en el que Santiago Botero amenaza con “darles plomo” a los encargados de desalojo de su casa: “Prepárese, socio”

Santiago Botero, candidato presidencial, está siendo desalojado de su apartamento en Cartagena por la Comisaría de Familia, luego de prohibir la entrada de su esposa e hijo a la casa, en medio de denuncias por presunta violencia intrafamiliar.

En los audios se escucha a Amín Sanabria Aisant, comisario de familia de la ciudad, hablando con Botero, quien se resiste a la decisión de desalojarlo de la propiedad.

“Le recuerdo a la doctora que los comisarios de familia ejercemos funciones judiciales”, manifestó el comisario.

El candidato presidencial Santiago Botero fue denunciado por violencia intrafamiliar tras prohibir el ingreso de su esposa y bebé a su casa. En pleno desalojo, amenazó al abogado de la presunta víctima y al comisario de familia de Cartagena. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/KxavHH9FFm — Revista Semana (@RevistaSemana) May 30, 2026

A lo que el candidato presidencial responde: “¿Funciones judiciales de qué? Bandido. Vos sos un bandido".

“Le voy a agradecer que respete usted”, dijo el comisario y Santiago Botero le contestó: “Agradezca, para darle plomo”.

Comisaría de Familia de Cartagena intenta entrar al apartamento de Santiago Botero, candidato presidencial, luego de que echó a su esposa y a su hijo de diez meses. Foto: SEMANA

Luego interviene una mujer, en defensa de Botero, quien pide realizar el procedimiento a otra hora.

“A partir de las 8 de la mañana, el abogado que tengo en sitio se va a comunicar con usted”, agregó la mujer en el audio.

Exclusivo: denuncia de esposa de Santiago Botero por violencia intrafamiliar menciona “amenazas de muerte, exhibición de arma de fuego y disparo”

Luego, en otro aparte, se escucha a Botero diciendo: “Le digo, hermano, prepárese, socio”.

“No los voy a matar, pero les voy a decir la verdad. Se les va a acabar la guachafita. Porque donde gane la Presidencia, voy a acabar con los bandidos como ustedes. Cuando Dios me de el poder de que sea presidente, porque esa corrupción es lo que tiene jodido este país. Corruptos como ustedes", manifestó Botero.

Luego, la mujer aseguró que el abogado de Botero se iba a presentar a las 8 de la mañana en el sitio, con el fin de poder conversar con los encargados del desalojo.

Actualmente, la Comisaría de Familia está en la puerta del apartamento de Santiago Botero, el cual no abre de forma voluntaria, por lo que se procedió a llamar a un cerrajero para llevar a cabo el procedimiento de desalojo.