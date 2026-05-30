Escándalo: candidato presidencial es desalojado de su casa con policía, tras prohibirle la entrada a su esposa e hijo: “Quedaron en la calle, sin un peso”

Desde la madrugada de este sábado, la Comisaría de Familia de Cartagena se encuentra adelantando el desalojo del apartamento del candidato presidencial Santiago Botero por haber prohibido la entrada de su esposa, Manuela Echeverri, y su hijo de diez meses.

SEMANA conoció el auto, con fecha del 29 de mayo, en el que se ordenan medidas de protección a favor de Echeverri, entre ellas el desalojo del apartamento, con el fin de que retire objetos personales, tanto de ella como del menor.

“Se denuncia por parte de la señora Manuela Echeverri Hoyos hechos de violencia en el contexto familiar por parte del señor Raúl Santiago Botero Jaramillo, advirtiendo como fecha de los últimos hechos el día 28 de mayo de 2026″, se lee en el documento.

De esa forma, se ordena a Botero “el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia”.

Imágenes del procedimiento de desalojo en el apartamento de Santiago Botero. Foto: SEMANA

De esta forma, por las denuncias presentadas, Botero tiene prohibido “penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, cuando a juicio del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir aquel perturbe, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima o con los menores”.

Además, Botero tiene prohibido “esconder o trasladar” de la residencia a los menores.

Amin Sanabria Aislant, comisario de familia a cargo del procedimiento, contó en SEMANA que Botero amenazó a los responsables de desalojarlo.

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