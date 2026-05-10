Esposa de Rodolfo Hernández: “Muy difícil que el vicepresidente del multimillonario Santiago Botero sea un embaucador, mentiroso y mala paga”

Socorro Oliveros, la esposa del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, denunció en SEMANA cómo Carlos Fernando Cuevas, la fórmula vicepresidencial de Santiago Botero, le debe 354 millones de pesos desde hace un año y no le ha pagado. “Me siento estafada”, dijo.

Lo ha llamado, le ha enviado mensajes, han pactado compromisos, pero él, según Oliveros, no cumple. El tema terminó en una denuncia en el Juzgado 10 Civil de Bucaramanga. Cuevas guarda silencio frente a la millonaria deuda.

Carlos Fernando Cuevas, fórmula vicepresidencial de Santiago Botero. Foto: CUENTA DE INSTAGRAM DE CARLOS FERNANDO CUEVAS

“Son 354 millones para ser exactos. De buena fe, yo le presté porque pensé que era una persona seria; luego me entero de que no tenía nada a nombre de él y que muchas de las cosas que me decía eran mentiras. Ya lleva más de un año desde que se venció el contrato; nada que paga el capital, me tiene a punta de posponer las fechas. Primero dijo que antes de diciembre de 2025, luego dijo que en enero, luego que en marzo y la última fue el 30 de abril de 2026, cuando dijo que iba a pagar toda la deuda, y tampoco salió con nada”, narró Oliveros a SEMANA.

Dijo que Cuevas se aprovechó de la cercanía que tenía con ella para obtener el dinero: “El dinero era, supuestamente, para invertir en un negocio de alimentos, de donde decía que mensualmente recibía recursos. Sinceramente, yo ya hace tiempo decidí dejar de creerle todas las mentiras que dice. A mí me metió esos cuentos, me siento estafada”.

Del préstamo hay evidencia: un contrato con el valor y las fechas en las que Cuevas tenía que pagar. “Quedaron pactados los intereses, esos los pagaba mensualmente, pero llegó la fecha de pagar el capital y no salió con nada. Tuve que demandar en un juzgado civil de Bucaramanga; parece que los intereses los pagaba del mismo capital”, dijo.

Socorro Oliveros está dedicada a la constructora de la familia y asegura que podría votar por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Foto: LILIANA RINCÓN

Contó que la fórmula vicepresidencial de Santiago Botero no fue amigo personal de Rodolfo Hernández.

“Eso anda diciendo él, pero no es cierto. Llegó en segunda vuelta a ayudar como voluntario en el tema de testigos electorales, luego se acercó para ayudar con el partido político, pero terminó en discusiones con Rodolfo; nunca fueron amigos personales. Conmigo sí estableció una amistad y confianza; gracias a esa confianza accedí a prestarle la plata y mire con lo que me salió“, confesó.

La empresaria, quien estuvo a punto de convertirse en la primera dama de Colombia, dijo que fue por su amistad que Carlos Fernando Cuevas se acercó a Santiago Botero. “Le dijo que era cercano a la campaña de Rodolfo a la Presidencia. Pero este tiempo me ha permitido enterarme de muchas mentiras que decía. Ya Santiago está informado de todo. Muy difícil que el vicepresidente del multimillonario Santiago Botero sea un embaucador, mentiroso y mala paga”, expresó.

Rodolfo Hernandez y Socorro Olivero. Foto: Archivo Personal

Oliveros le dijo a SEMANA que hace la denuncia no por cálculos políticos. Sin embargo, dijo que la campaña presidencial de Santiago Botero “no tiene futuro”.

“A él tienen cuenteado. Mi interés no es crear un escándalo, es que los colombianos se enteren de la realidad de Carlos Fernando Cuevas. Es injusto que salga en videos a decir puras mentiras, mostrando una máscara que no es y, aparte, usando la imagen de mi esposo Rodolfo”, remató.