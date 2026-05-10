🔴 En vivo | Exequias de Germán Vargas Lleras: Programas de televisión de la Casa de Nariño con cinta negra como homenaje al exvicepresidente

Este domingo, 10 de mayo, el Palacio de San Carlos, en Bogotá, donde funciona la Cancillería de Colombia, espera a decenas de políticos del país que despedirán al exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Su cuerpo permanece en velación en este importante recinto político que este lunes recibió a la familia del líder de Cambio Radical, al expresidente Ernesto Samper, al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entre otras personalidades.

Velación Germán Vargas Lleras. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA.

Se espera la presencia del presidente Gustavo Petro, uno de los adversarios políticos de Vargas Lleras, quien, tras la muerte del exvicepresidente, lamentó lo ocurrido y reconoció en él a un político valiente y serio a la hora de debatir. “Lamento que su seriedad en el debate desaparezca”, escribió el jefe de Estado en su cuenta oficial de X.

También de los expresidentes Iván Duque, César Gaviria y Álvaro Uribe, con quien tuvo cercanía política.

Imagen de las exequias de Germán Vargas Lleras. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

La familia ha querido que la despedida de Germán Vargas Lleras sea prudente, pero sentida.

Sus exequias se adelantarán este lunes, 11 de mayo, en la Catedral Primada de Bogotá y las presidirán el cardenal emérito, Rubén Salazar, y el cardenal Luis José Rueda. Allí esperan la presencia de los funcionarios del Gobierno nacional.

Siga aquí el minuto a minuto:

9:46 a.m: La Casa de Nariño ordenó la cintilla negra en señal de luto en los programas de televisión de la Presidencia, además del periódico Vida que circulará este lunes, 11 de mayo. El mensaje es de solidaridad y sentido pésame a familiares y amigos de Germán Vargas Lleras.