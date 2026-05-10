La contienda electoral del 2026 ha estado marcada por la falta de debates presidenciales entre los principales candidatos punteros en las encuestas. Hasta el momento no se han encontrado en un mismo espacio Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia e Iván Cepeda.

¿Debate entre Iván Cepeda y Paloma Valencia?”: el mensaje de la campaña de la candidata presidencial que agitó las redes sociales

El único ausente de estos encuentros ha sido el candidato del Pacto Histórico, que hasta ahora no ha asistido a ningún encuentro de este tipo. Ante su ausencia, y faltando menos de tres semanas para la primera vuelta del 31 de mayo, hay riesgo de que no se realice ese debate, sin embargo, desde el Pacto Histórico abrieron la puerta a esa posibilidad.

El representante Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, quien hace parte de la campaña de Cepeda, dijo que desde allí no descartan que en menos de tres semanas se pueda llevar a cabo un debate con los tres punteros.

Iván Cepeda ha enfocado su estrategia en la plaza pública. Foto: Aymer Andrés Alvarez

“Yo no descartaría que eso no se vaya a realizar, pero es una decisión que transmitirá nuestro candidato”, aseguró Becerra, quien habló de la posibilidad de que se organice con las demás campañas las características y reglas claras de ese debate, con delegados de cada una de las campañas.

Precisamente, el senador electo de Salvación Nacional Germán Rodríguez, quien apoya a De la Espriella, propuso que se designen a unos compromisarios de cada una de las campañas para buscar acuerdos y lograr un espacio “neutral” en el que los tres candidatos, junto a Valencia y Cepeda, puedan debatir.

“Colombia necesita un debate presidencial urgente donde se escuchen las propuestas que tienen los tres únicos candidatos que tienen opción”, propuso Rodríguez. Hasta el momento no se ha confirmado que desde las campañas de Valencia y Cepeda apoyen esta idea.

Para Gabriel Cifuentes, una de las razones por las que el candidato del petrismo no asistiría a debates es porque lo podrían cuestionar por los hechos de corrupción en el Gobierno Petro o algunos escándalos.

“En el caso de Iván Cepeda es muy posible que los demás candidatos traten de achacarle los errores del presidente Petro y que él tenga que llegar a una posición de defender incluso lo que para la mayoría de la ciudadanía está mal”, dijo el analista político.

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella han dicho que están listos para el debate. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Para él, estos espacios podrían generar un “riesgo” para el candidato que hoy lidera en la intención de voto en las encuestas, pues se trataría de un lugar que, a diferencia de la plaza pública o las entrevistas, cabe la posibilidad de cometer errores y eso se pueda traducir en pérdida de votos.

Que no haya debates para la primera vuelta es un hecho que no tiene antecedentes en los últimos años. A pesar de que en 2022 Gustavo Petro y Rodolfo Hernández no se midieron en la segunda vuelta, no se habría registrado en los últimos años que los competidores no discutieran sus propuestas de esta forma.

Ante ese panorama, Cifuentes propuso que se tramite una ley en el Congreso para que se establezca que en eventuales elecciones los aspirantes a la Presidencia estén obligados a asistir a estos espacios.