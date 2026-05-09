Iván Cepeda advierte a los grupos armados si llega a ser presidente, a propósito del asesinato de Mateo Pérez: “Lo digo con claridad”

Desde la Plaza Alfonso López de Valledupar, el candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció sobre el asesinato del periodista Mateo Pérez a manos de las disidencias del frente 36 de las Farc, al mando de alias Calarcá.

“Quiero decirlo con toda claridad. Condeno, el asesinato de Mateo Pérez Rueda, joven de 25 años, estudiante de Ciencia Política y director del medio digital El Confidente. Este joven periodista fue asesinado y desaparecido”, dijo el candidato del Pacto Histórico, este sábado 9 de mayo.

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Acto seguido, el candidato Cepeda aprovechó para advertir a los grupos armados. Les dijo que, de llegar a ser presidente de la República, no habrá diálogos de paz si hay asesinatos de líderes sociales.

“Y quiero decir lo siguiente. No más asesinatos de periodistas en los territorios, no más asesinatos de lideresas y líderes sociales. Y a los grupos armados lo digo con claridad. No habrá diálogo si hay asesinatos de lideresas y líderes sociales”, aseguró el candidato Cepeda.

Vale recordar que Mateo Pérez fue asesinado luego de haber llegado hasta las las veredas El Palmichal y El Hoyo, en Briceño, Antioquia, donde pretendía hacer un reportaje sobre la delicada situación de orden público en esas zonas.

Su desaparición había sido reportada desde el pasado martes 5 de mayo y solo hasta este viernes, una comisión de la Defensoría del Pueblo y del CICR logró recuperar su cuerpo.

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