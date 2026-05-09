El exvicepresidente Germán Vargas Lleras tenía varios amores: su hija Clemencia, su nieto Agustín y sus tres perros bulldog. Los análisis políticos que difundía en sus redes sociales se mezclaban con los videos y fotografías de esos integrantes de su familia.

El primero que llegó a su vida llevaba el nombre de Mancho y lo acompañó durante nueve años, hasta junio de 2025, cuando hizo público el dolor que sentía por la partida de su compañero.

El bulldog francés Mancho tuvo cinco cachorros entre los que estaban Toño y Henry, quienes también se quedaron en la familia Vargas Lleras. Foto: Tomada de X @German_Vargas e Instagram @manchovargasoficial

A Mancho lo quería tanto que le tenía su propia cuenta de Instagram en la que compartía sus travesuras en cuatro patas. Incluso, en 2022 publicó en sus redes sociales que el can estaba buscando novia de manera “urgente”, anunciando que estarían atentos a los mensajes de las interesadas que le escribieran a su perfil.

Cumplió su objetivo y Mancho conoció a Macarena, su novia. Fue así como el bulldog francés se convirtió en un can “papá” de cinco cachorros, entre los que estaban Toño y Henry, ambos bautizados según los nombres de los hermanos de Vargas Lleras, quienes se quedaron en la familia.

Germán Vargas Lleras llevaba a sus perros a eventos públicos. Foto: Tomada de X @German_Vargas e Instagram @manchovargasoficial

Vargas Lleras publicaba fotos de sus perros en el colegio canino; en ocasiones los llevaba a la oficina y Mancho hasta le acompañó en recorridos de campaña cuando abanderó el eslogan de “mejor Vargas Lleras” para buscar la Casa de Nariño, en uno de sus dos intentos de llegar a la Presidencia.

Sin embargo, el sueño de ganar unas elecciones presidenciales fue esquivo para el líder de Cambio Radical. De cara a los comicios de este 2026, su nombre estuvo en el sonajero de los posibles presidenciables, pero tuvo que tomar la decisión de dedicarse a cuidar su salud. Su última aparición pública fue en un comercial que se difundió previo a las elecciones al Congreso del 8 de marzo.