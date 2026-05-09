Reformas sociales, seguridad y futuro de la democracia, entre las alertas de Germán Vargas Lleras desde su tribuna de opinión

En la noche de este viernes, 8 de mayo, se confirmó la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, un hombre que se caracterizó a lo largo de su vida por su capacidad de ejecución y su gran influencia política en Colombia, aspirando en dos oportunidades a la Presidencia de la República.

“Gran estadista”, “vicepresidente eficaz” y “gladiador”: así reaccionaron los presidenciables a la muerte de Germán Vargas Lleras

Aunque no le alcanzó para llegar a uno de los sueños que tenía el líder político, su experiencia al interior del Estado y sus logros como funcionario público lo convirtieron en un hombre con gran influencia desde los distintos escenarios donde le hablaba al país.

Durante su último año de vida, su actividad estuvo marcada por un equilibrio entre su rol como líder natural de la oposición, desde su partido Cambio Radical, al que condujo para las elecciones legislativas de 2026, y su delicado estado de salud, que lo mantenía alejado de apariciones en público.

Vargas Lleras fue uno de los mayores críticos del Gobierno del presidente Gustavo Petro en este último año. A través de sus columnas semanales en el diario El Tiempo, cuestionó fuertemente las reformas sociales y la gestión de la seguridad en Colombia, caracterizadas por un tono de urgencia institucional y una crítica técnica a la gestión de Gustavo Petro.

Desde sus columnas de opinión Germán Vargas Lleras lanzó numerosos cuestionamientos a las políticas del Gobierno Petro. Foto: COLPRENSA

El líder político dedicó varias entregas a explicar por qué consideraba que las reformas del Gobierno Petro eran “destructivas”. En febrero de 2023, en su columna La potencia mundial de la vida, cuestionó la desaparición de las EPS y advirtió que el sistema regresaría a un modelo estatal ineficiente.

Ese mismo año, en septiembre, arremetió contra la reforma laboral. En su texto titulado La última Coca Cola, manifestó que esta iniciativa beneficiaba a las “élites sindicales” y no generaba empleo; por el contrario, iba a aumentar los costos para los pequeños empresarios e impulsaba la informalidad.

Pero sus críticas no se quedaron ahí; en el segundo semestre de 2025 dedicó varias entregas a señalar las asfixias financieras que presentaban las Entidades Promotoras de Salud y señaló directamente al Gobierno nacional de estar provocando una crisis deliberada en el sistema.

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La última columna de opinión que publicó el exvicepresidente fue el 1 de febrero de 2026, a un mes de las elecciones al Congreso de la República. A cuchillo en Palacio fue el texto donde describió un gabinete presidencial fracturado y el modo campaña electoral en el que se encontraban.

“Nunca antes habíamos visto un uso tan descarado del aparato público con fines electorales”, señaló Vargas Lleras en su escrito, haciendo referencia a que el Estado colombiano estaba volcado “al servicio de la candidatura del señor Cepeda, que de ser elegido se convertirá en el presidente de las Farc para suceder a Petro, el del M-19, y garantizar su regreso en 2030″.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras falleció este viernes, 8 de mayo. Foto: Foto: tomada de X

Fueron los últimos meses de sus columnas de opinión donde más alertó sobre el futuro de la democracia en Colombia. El 18 de enero de 2026, en su columna A por todo, advirtió que el Gobierno, al sentirse acorralado por la falta de resultados, se iba a jugar sus cartas al control institucional y la presión social para lograr mantenerse en el poder.

“La constituyente anunciada por el señor Gustavo Petro a final de año y ahora promovida por el candidato Iván Cepeda y por otros sectores que históricamente han detestado la Constitución de 1991, como el ELN y las Farc, es la réplica del modelo que impuso el régimen chavista para desmontar el Estado de derecho y sustituir la democracia en el país vecino”, señaló.

Video: Esta fue la última aparición pública de Germán Vargas Lleras antes de morir

Vargas Lleras manifestó en su columna que el país se encontraba en “un punto de quiebre y nos enfrentamos a un debate decisivo. De un lado, un sector político encabezado por Petro y el candidato Cepeda que quiere sustituir la Constitución para, entre otros objetivos, perpetuarse en el poder. Y del otro, un país que valora las libertades, la separación de poderes y las reglas de juego que nos dimos en el 91″.

Entre finales de diciembre y su última columna, el exvicepresidente publicó otros textos enfocados sobre el futuro de la democracia en Colombia, como el artículo Adiós al Estado de derecho, donde aseguraba que a Gustavo Petro no le importaba pasar por encima de la Constitución y que la irrespetaba a diario; así como en la columna A la venezolana, donde criticó el aumento del salario mínimo y aseguró que estas decisiones no dejaban dudas de que el camino de Colombia es el mismo de Venezuela.