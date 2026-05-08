Estas son las cinco frases más impactantes de Germán Vargas Lleras que marcaron la política del país

El país aún no sale de la conmoción por la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, la cual se confirmó este viernes 8 de mayo en la capital del país.

Pero su larga trayectoria, que marcó una linea en la política nacional, perdurará en el tiempo. Estas son las cinco frases más importantes que dejó una de las personalidades más influyentes de la era moderna en Colombia.

Atención: murió el exvicepresidente Germán Vargas Lleras en Bogotá

“El país no puede volver a equivocarse apoyando a personas que contribuyeron a la elecciones de este gobierno”

Esa frase la lanzó el exvicepresidente del gobierno del exmandatario Juan Manuel Santos en noviembre de 2025. Lleras fue uno de los más acérrimos contradictores del actual presidente Gustavo Petro.

“Estamos hablando de un gran problema político donde se busca permanecer en el poder sin someterse a las reglas democráticas”

El líder político en marzo de 2024, hizo un llamado de atención frente al escenario del país. Su talento siempre estuvo en pro del fortalecimiento de las instituciones en el país.

“Será polarizar denunciar que seguimos ‘ad portas’ de que... se convoque una constituyente para reformar los periodos y perpetuarse en el poder?”

Frase que lanzó en agosto de 2025, premonitorias a lo que recientemente ha venido anunciando el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre su dese de que se convoque una asamblea nacional constituyente.

“La paz total es un desastre”

Fue otra de las frases que pronunció el también exministro de Vivienda, en marzo de 2025 en donde afirmó que la política de Petro ha sido una “farsa”, mientas varias regiones del país sigue creciendo la violencia por parte de grupos al margen de la ley.

“Me ratifico en lo que he venido diciendo: Colombia no necesita un relacionista... preguntas chimbas”

Pero también dejó para la historia del país otro tipo de frases, como la que dijo en mayo de 2018, en medio de una entrevista con varios medios de comunicación, la cual de la misma manera generaron una discusión.

Cabe señalar, que de acuerdo con las informaciones preliminares Germán Vargas Lleras, el excandidato presidencial, exvicepresidente, exministro, exsenador, exconcejal, y el líder político más grande de Cambio Radical y de oposición a Gustavo Petro, falleció este viernes, 8 de mayo, tras enfrentar una penosa enfermedad que le ganó la batalla.

Su estado de salud se deterioró luego de que el pasado lunes, 9 de marzo, ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, en Bogotá, y, posteriormente, fue trasladado hasta la Fundación Santa Fe, donde perdió la batalla que emprendió desde hace varios años contra el cáncer.

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Finalmente, se estableció que su deceso, que produjo una fuerte conmoción en el país, se produjo a sus 64 años. Y la última fotografía que se conoció en vida la publicó en redes sociales Clemencia Vargas, su hija. Vargas, con escaso cabello, con gorra verde, mirando fijamente a Agustín, su único nieto. La imagen es enternecedora. Del político rudo, serio, con fama de mal genio, quedó el recuerdo del abuelo consentidor que llamó la “felicidad completa” el nacimiento de su nieto en marzo de 2025.