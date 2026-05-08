Germán Vargas Lleras, el eterno estadista que buscó dos veces la Presidencia

Siempre se le veía serio. Era uno de los políticos con mayor mirada crítica y uno de los que más sabía del Estado. De esa manera lo han recordado varios. “Gran parlamentario, ministro y vicepresidente. Fue un coequipero excepcional, con un conocimiento profundo del país y una inmejorable capacidad de ejecución al servicio de Colombia”, aseguró el expresidente Juan Manuel Santos, quien lo tuvo a su lado durante dos años de Gobierno.

Atención: murió el exvicepresidente Germán Vargas Lleras en Bogotá

En dos ocasiones intentó llegar a la Presidencia y siempre su papel fue relevante en la política electoral de las dos últimas décadas. En 2010 compitió con Antanas Mockus y su ‘Ola verde’ y contra Juan Manuel Santos, quien resultó vencedor con el respaldo del uribismo.

Como congresista tuvo un papel destacado. Foto: COLPRENSA

En 2018 volvió a intentarlo, pero no pasó a la segunda vuelta, a pesar de que muchos lo destacaban como el político necesario para administrar el Estado.

Fue víctima del conflicto armado en el país. En 2005 un agente del DAS le habría dado los explosivos a un civil para asesinarlo. El entonces senador se dirigía a su casa luego de participar en el programa Hora 20, cuando un carrobomba estalló en la carrera 9 con calle 71, en pleno centro financiero de Bogotá, cuando pasaba su caravana.

Vargas Lleras tenía una voz contundente. Foto: COLPRENSA

El vehículo de los escoltas llevó la peor parte. El conductor del carro blindado en el que iba el senador “reaccionó con pericia”, como contó luego Vargas Lleras, y con las llantas destruidas y algunas latas dañadas llegó hasta la Escuela de Caballería para darle refugio a su protegido.

En el último discurso que dio Vargas Lleras dijo: “He visto a este país levantarse muchas veces, con esfuerzo, con decisiones difíciles, con gente que creyó en el rumbo, por eso preocupa ver como hoy se perdió el rumbo, este no es momento de improvisar es momento de corregir”.