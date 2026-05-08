La noche de este viernes 8 de mayo se tiñó de negro ante la confirmación de la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Ante su partida, diferentes figuras políticas se han pronunciado al respecto.

Siga el minuto a minuto de las últimas noticias al respecto:

8:30 p.m.: Sentido mensaje del Partido Liberal

En cabeza de su presidente, César Gaviria, el partido tradicional comunicó su solidaridad a los familiares y amigos del exvicepresidente, extendiendo sus condolencias a todos.