Política

🔴 En vivo | Últimas noticias sobre la muerte de Germán Vargas Lleras: se pronuncia el Partido Liberal

Inicialmente, se habla de que la muerte de Vargas Lleras estuvo relacionada con un tumor cerebral.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

8 de mayo de 2026 a las 8:40 p. m.
Falleció Germán Vargas Lleras
Falleció Germán Vargas Lleras Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La noche de este viernes 8 de mayo se tiñó de negro ante la confirmación de la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Ante su partida, diferentes figuras políticas se han pronunciado al respecto.

Siga el minuto a minuto de las últimas noticias al respecto:

8:30 p.m.: Sentido mensaje del Partido Liberal

En cabeza de su presidente, César Gaviria, el partido tradicional comunicó su solidaridad a los familiares y amigos del exvicepresidente, extendiendo sus condolencias a todos.

Mensaje del partido Liberal tras la muerte de Germán Vargas Lleras.
Mensaje del partido Liberal tras la muerte de Germán Vargas Lleras. Foto: Partido Liberal