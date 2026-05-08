El presidente Gustavo Petro lamentó la muerte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. El fallecimiento del líder del partido Cambio Radical se confirmó en la noche de este viernes, 8 de mayo, después de que el exvicepresidente tuviera que pasar varias semanas bajo cuidados médicos.

“Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el Senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general, contradictor mío, lamento que su seriedad en el debate desaparezca”, escribió Petro en su cuenta de X.

Murió el exvicepresidente Germán Vargas Lleras en Bogotá

El exvicepresidente había ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo, en Bogotá, desde hace casi dos meses, desde el pasado lunes 9 de marzo. Después, fue trasladado a la Fundación Santa Fe.

En los últimos meses, fue tratado por los mayores expertos en cáncer del país, incluso viajó a Estados Unidos para recibir cuidados médicos en medio de un tratamiento en el que tuvo a puerta cerrada, solo bajo el acompañamiento de su familia y los amigos más cercanos. Sin embargo, los cuidados no fueron suficientes para que ganara la batalla por la vida.

“Se fue un hombre determinante”: las reacciones que dejó la muerte de Germán Vargas Lleras

El presidente Petro le envió un mensaje de pésame a su familia. En tanto se conoció la noticia, llegaron múltiples reacciones desde todos los sectores políticos que recordaron su legado como excandidato presidencial, exvicepresidente, exministro, exsenador, exconcejal y mentor de la oposición a través de Cambio Radical.

Vargas Lleras fallece mientras Colombia está en plena campaña para las elecciones presidenciales. Él, justamente, fue uno de los líderes políticos que estuvo en el sonajero de los posibles candidatos para elegir al sucesor del presidente Petro. Sin embargo, su decisión fue dedicar sus días a cuidar su salud en medio de la batalla personal que estaba librando.