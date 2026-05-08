¿Lo vio? El mensaje oculto de Shakira en el video de ‘Dai dai’ para el Mundial 2026 que pocos lograron identificar

En la mañana del jueves 7 de mayo, Shakira sorprendió a sus seguidores al publicar, a través de su cuenta oficial de Instagram, un adelanto de ‘Dai Dai’, el himno oficial del Mundial 2026 en colaboración con Burna Boy.

Con un video de un minuto, la barranquillera no solo revolucionó las redes sociales, sino que también marcó un nuevo hito en la historia de la Copa del Mundo al convertirse en la primera artista en interpretar el himno oficial del torneo en tres ocasiones.

Hermano de Ana Valencia habla del delicado estado de salud de la artista y dice qué pasará con los shows del dúo ‘Ana y Jaime’

Para este año, la colombiana preparó un tema con un ritmo vibrante que será lanzado oficialmente el próximo 14 de mayo. “Desde el Estadio Maracaná, aquí está ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. ¡Llega el 14/5! ¡Estamos listos!“, anotó en la publicación que rápidamente superó los 2 millones de likes.

En el video, Shakira no solo se robó la atención de sus seguidores con su coreografía y una puesta en escena acompañada de varios bailarines, sino que también dejó un mensaje oculto que pasó desapercibido para muchos.

Mientras las imágenes muestran la esencia festiva del Mundial 2026, algunos de sus fanáticos más curiosos descubrieron que el detalle escondido que la artista habría incluido de manera sutil, hace referencia justamente a su participación en este importante evento deportivo.

Tres balones que destacan tres de sus más grandes logros

Según se aprecia en las imágenes del adelanto, el video inicia con tres balones ubicados sobre la gramilla, mientras Shakira aparece sosteniendo un cuarto balón entre sus manos.

Aunque para muchos solo se trató de un elemento visual de la producción, varios fanáticos interpretaron esta escena como un guiño simbólico a la trayectoria de la barranquillera en la historia de los mundiales.

Con esta representación, Shakira haría referencia a las cuatro ediciones de la Copa del Mundo en las que ha dejado su huella musical: en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, mientras que el balón que sostiene en sus manos marcaría su participación en el Mundial 2026, torneo que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá.

“Me puedo quedar ciega”: Juliana Galvis habló sobre grave situación de salud que vivió

¿La barranquillera cantará en el Mundial 2026?

Hasta el momento, la FIFA no ha confirmado oficialmente si Shakira hará parte de la ceremonia de inauguración o clausura del Mundial 2026. No obstante, tras el reciente anuncio de la artista, todo indicaría que podría tener un papel relevante dentro del torneo.

Mientras tanto, sus seguidores aseguran que, gracias a su participación en algunos de los himnos más emblemáticos en la historia de la Copa del Mundo, Shakira se ha ganado el título de “la reina de los mundiales”.