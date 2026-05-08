Hermano de Ana Valencia habla del delicado estado de salud de la artista y dice qué pasará con los shows del dúo ‘Ana y Jaime’

Desde comienzos de mayo, el nombre de Ana Valencia, del famoso dúo musical ‘Ana y Jaime’, se volvió tendencia luego de que sus familiares acudieran a las redes sociales para pedir ayuda económica ante el delicado estado de salud que atraviesa.

Según informaron, la cantante fue sometida a una cirugía de emergencia en Caracas, Venezuela, tras sufrir una hemorragia cerebral y, por ahora, permanece internada en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

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Ante esta lamentable situación, su hermano, Jaime Valencia, detalló cuál es el verdadero estado de salud de la artista en este momento y qué pasará con los conciertos que tenían programados justamente para este mes de mayo en Bogotá y Medellín.

De acuerdo con sus declaraciones, citadas por el diario El Tiempo, la familia de Ana Valencia enfrenta una situación incierta, que invade su corazón de mucha tristeza, debido a que la artista continúa en un delicado estado de salud.

Pese a la difícil situación, Jaime optó por mantener su agenda en Colombia y realizar los conciertos pactados del dúo que formó junto a su hermana y que alcanzó la fama en 1969. Según explicó, la intención no es cumplir con sus compromisos artísticos, sino rendirle homenaje a Ana y destinar parte de lo recaudado a cubrir sus gastos médicos.

En la capital antioqueña la cita es el domingo 9 de mayo, en el Teatro de la Universidad de Medellín; mientras que en Bogotá, el encuentro musical denominado ‘Los años maravillosos’ quedó agendado para el fin de semana del 15 y 16 de mayo, en el Teatro Cafam. Las entradas para estos shows se encuentran disponibles en Tuboleta.

“Ana estaba muy emocionada de volver otra vez, porque íbamos a cantar a Medellín, 12 años después de la última vez, entonces teníamos una expectativa grandísima”, expresó Jaime en diálogo con el medio citado.

Para su regreso, el cantautor reveló que ambos hicieron algunos ajustes para que varios de sus éxitos, como ‘Para qué’, ‘Décimo grado’, ‘Estaciones en el Sol’ y ‘Café y petróleo’, sonaran un poco diferentes.

“Ella estaba muy contenta por eso, porque le sonaba bonito”, añadió.

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Por eso, aún con esa ausencia que pesa, Jaime reiteró que estará dedicándole sus canciones a su hermana desde el escenario, reviviendo sus mejores épocas junto a los también recordados artistas colombianos Claudia de Colombia y Billy Pontoni.

Sus presentaciones, según el cantautor, serán tal como las planeó con su hermana, brindando al público un viaje inolvidable por las décadas de los 60 y 70, cuando sus canciones y su movimiento musical dejaron huella en toda una generación.