Violeta Bergonzi preocupó por delicada situación: “Me voy por urgencias porque esto ya no es normal”

Violeta Bergonzi ha llamado la atención en las plataformas digitales y los medios de comunicación con su forma de ser, dándoles un estilo único a los formatos en los que ha participado.

Expresentadora de RCN apareció llorando y dejó desconcertante mensaje: “Les debo una explicación”

Tras convertirse en ganadora de MasterChef Celebrity 2025, la presentadora sumó miles de seguidores, quienes están pendientes de sus proyectos, sus apariciones y su vida personal.

La famosa a menudo muestra su papel como madre, hace publicidad y comparte historias sobre su vida diaria. Por eso, provoca reacciones en muchas personas cuando comparte momentos difíciles.

Recientemente, Violeta Bergonzi salió en un video, lo que causó preocupación entre sus seguidores. La comunicadora entraba en un auto mientras se cubría la nariz con un pañuelo, y se notaba que estaba sangrando.

La presentadora de televisión compartió un mensaje en redes sociales Foto: Instagram @violetaabergonzi

La modelo explicó que esto le había estado pasando desde hace un tiempo, así que decidió ir a urgencias para que la revisaran y le dijeran qué le pasaba.

“Oigan, la sangre es muy escandalosa, no se asusten, pero llevo como un mes en que de la nada se me viene la sangre por la nariz; me volví nada. Me han hecho exámenes que no tengo nada, que puede ser un vasito (...). Me voy por urgencias porque esto ya no es normal, voy a ver qué me dicen. Desde ayer, esta es la tercera vez que se me viene la sangre por la nariz (…) La verdad, estoy maluca con mareo y mucho dolor de cabeza. Esperemos que no sea nada grave”, comentó.

Tiempo después, la presentadora, que tuvo conflictos con Valentina Taguado, reapareció y contó que le hicieron un procedimiento muy doloroso.

“Listo. Me cauterizaron varios vasitos de la nariz. Me dolió como un p$t&s. Nada grave, pero si te pasa: cabeza hacia adelante, no hacia atrás. Presiona la nariz en la parte blanda. Ve a urgencias por si las moscas”, dijo, dando un parte de tranquilidad.