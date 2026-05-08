El mantenimiento de un vehículo es vital para todos los conductores. Una simple revisión de mecánicos y técnicos puede evitar futuros daños al carro o la motocicleta y de esta manera ofrecer seguridad para el usuario que la conduce.

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En el caso de las motos, muchos pilotos no se dan cuenta de pequeñas alertas que posteriormente pueden terminar perjudicando al vehículo.

Aunque se presenten indicios de irregularidades, muchas veces los motociclistas terminan acostumbrándose a estos cambios, imaginando que no son problemáticos.

Es ante ello que se han compartido señales que les pueden indicar a los conductores el momento oportuno de realizar un mantenimiento.

Las alertas que demuestran que se debe realizar mantenimiento a una moto

De acuerdo con la marca fabricante de motos Honda, hay cinco maneras para que un motociclista pueda reconocer cuándo hay que realizarle mantenimiento.

Un correcto mantenimiento permite prolongar la vida útil y la seguridad de la motocicleta. Foto: Getty Images

Sentir un jaloneo al acelerar la moto o al bajar la velocidad

Una motocicleta tiene que responderle al usuario de una manera fluida, sin disminución de ritmo, sin tirón ni sacudida. En caso de que ocurra, se aconseja realizar una revisión.

Algo que no se tiene en cuenta es la influencia de la altitud, ya que las variaciones generan un impacto en la mezcla de aire y gasolina del motor. Es ante ello que se recomienda revisar que el filtro de aire de la motocicleta se encuentre limpio.

Calentamiento extremo en los pies

El sobrecalentamiento de la motocicleta es una de las tantas alertas que indican que hay un fallo. Los conductores pueden reconocer esta falla si sienten un calor excesivo en los pies o cuando colocan las piernas contra el tanque de gasolina. Asimismo, pueden reconocerlo si hay una temperatura elevada cerca del escape o en el tablero; esto va acorde al modelo de moto que utilice el dueño.

Aparición de humo de color negro del escape

Cuando una motocicleta se encuentra en un muy buen estado, no emite ninguna clase de humo visible. En el caso de presentar un humo negro, puede determinar algún fallo.

La causa del humo puede ser la saturación del filtro de aire, un exceso de gasolina o incluso fallas en la carburación o inyección. Estas consecuencias también están marcadas por mayor consumo del combustible y menor rendimiento.

Ruidos extraños

Si la moto hace un ruido atípico proveniente del motor, hay una falla. Estos sonidos pueden ser metálicos, golpeteos o alguna clase de arrastre.

Diferente desempeño del motor

Sentir que la motocicleta no responde como lo hace habitualmente señala la necesidad de una revisión. Pérdida de fuerza o dificultad al subir pendientes son señales.