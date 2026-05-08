Estrategia Kia 2026: la lista de países donde bajarán los precios de los modelos más vendidos

El mercado del sector automotor en el continente de Europa ha venido presentando una serie de inquietudes ante las constantes presiones que realizan fabricaciones chinas, ofreciendo precios bajos para los coches eléctricos que venden a las masas públicas. Es ante ello que varias organizaciones han comenzado a realizar medidas para competir ante sus rivales.

Kia le seguirá apostando a los eléctricos. Esto es lo que se viene para el 2026

Este es el caso de la empresa de automóviles surcoreana KIA, la cual ha informado el ajuste de precios de sus vehículos híbridos en varios países del mundo. De acuerdo con el director ejecutivo de la empresa, Song Ho-Sung, esta medida ya se estaba aplicando en la marca desde inicios de este año, aunque no había sido comunicada al público hasta ese momento.

En el marco del más reciente Día del Inversor de la compañía, el directivo comentó que la meta de la compañía ante estos ajustes es tener un crecimiento de sus productos mucho más acelerado, similar al que los fabricantes chinos han tenido en el mercado europeo de carros eléctricos.

Los países que tendrán precios más bajos tras el anuncio de KIA

El objetivo principal de la compañía de automóviles surcoreana es implementar esta medida principalmente en el continente de Europa, al ser el espacio principal de competencia que tiene la marca con sus competidores chinos y arraigados. Datos demuestran que se han presentado aumentos en las matriculaciones de PHEV de BYD en el continente europeo, llegando hasta un 162,3 % durante el mes de marzo.

De acuerdo con lo pronunciado por el director, Song Ho-Sung, durante este tramo de la disminución de precios, se ubica ahora entre el 15 % y un 20 % en comparación con los valores anteriores que se encontraban entre el 20 % y 25%.

Por el momento, no se ha ofrecido mayor detalle sobre los vehículos específicos que van a tener estos ajustes de precios ni los mercados concretos dentro de Europa. No obstante, ya informó que la medida de la empresa ya se encuentra en producción en el continente.

¿Los ajustes de precios impactarán en Colombia?

La llegada de vehículos de la marca KIA en Colombia ha tenido un impacto importante en el mercado automotriz. De acuerdo con los más recientes boletines entregados por la ANDI y Fenalco, durante el transcurso del 2026, la empresa surcoreana ha sido la que más carros ha vendido en el país, con un total de 14.019 unidades matriculadas.

KIA es una de las marcas que más ha vendido unidades en Colombia. Foto: Getty Images

Refiriéndose exclusivamente a vehículos híbridos, 3.299 coches se encuentran inscritos hasta el mes de abril, siendo la KIA Sportage y Kia Stonic los modelos más matriculados. No obstante, el país también ha generado registro de marcas de automóviles eléctricos chinos como BYD, quienes han vendido casi 4.000 unidades en el mercado.

Aunque la noticia se dirige más hacia el territorio europeo, en Colombia se ha registrado caída de precios de ciertos modelos de KIA; dentro de los más destacados están los EV3 y EV9, que redujeron su valor hasta casi $40 millones de pesos. Por el momento, no se sabe si otros vehículos que son vendidos en el país tendrán un ajuste.