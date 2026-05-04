Estos fueron los carros eléctricos e híbridos que más se vendieron en Colombia durante el mes de abril

Los gremios representantes del sector automotor en Colombia, Fenalco y ANDI, emitieron su más reciente boletín mensual ante el registro de vehículos eléctricos e híbridos durante el mes de abril.

Este es el top de las marcas que más vendieron carros durante abril en Colombia

De acuerdo con lo informado por las entidades de la industria automotriz, el mercado de vehículos eléctricos en el país mostró un crecimiento notable, ya que en abril un total de 5.192 unidades fueron registradas durante este periodo, teniendo un incremento del 304% en comparación con el mismo periodo durante el año 2025.

Esta cifra equivale a un 19,4% del total de vehículos nuevos matriculados durante el mes de abril. Durante el transcurso de este año, específicamente entre enero y abril, un total de 14.541 vehículos eléctricos han sido registrados, dando un crecimiento del 207%.

Refiriéndose ahora a los vehículos híbridos en Colombia, estos también presentaron un aumento positivo en cuanto a sus inscripciones, ya que durante el mes se matricularon 7.476 unidades en Colombia, creciendo a un 76,1% respecto al mismo mes del 2025. Esto equivale a un 28% del total de vehículos nuevos que fueron inscritos.

Las ventas de vehículos siguen creciendo en Colombia, en especial de autos eléctricos e híbridos. Foto: 123RF Foto: El País

Marcas de vehículos eléctricos que más se vendieron en el mes de abril

De acuerdo con el boletín mensual de Fenalco y ANDI, durante el mes de abril, las cinco marcas que registraron mayor número de matrículas, de mayor a menor, fueron Tesla (50,8%), BYD (23,5%), Chery (4,2%), Chevrolet (3,3%) y GAC (3,0%).

Ya en temas de acumulación con los meses de enero, febrero y marzo, las marcas que han tenido mayor acumulación en el sector automotor son Tesla (37,2%), BYD (26,8%), Chery (6,7%), Chevrolet (3,7%) y GAC (3,6%).

Las participaciones por línea durante el mes de abril, en cuanto a vehículos eléctricos, fueron Tesla Modelo Y, la cual tuvo el 43,6%, seguido de la BYD Yuan Up, que registró el 10,3% de la participación, el Tesla Model 3 con el 7,1%, el BYD Seagull con el 4,3% y, finalmente, el Chery Icar, que tuvo un porcentaje del 4,3%.

En cuanto a los segmentos de carros eléctricos que fueron inscritos durante este periodo, se observó que los clientes prefirieron tres tipos de vehículo, siendo estos SUV (4.013 unidades), automóviles (1.115 unidades) y pick-ups (22 unidades).

Marcas de vehículos híbridos que más se vendieron en el mes de abril

En lo que respecta a vehículos híbridos, las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes de abril fueron Suzuki (17,9%), Kia (12,6%), Toyota (12,4%), Mazda (10,4%) y Renault (7,9%).

Ya refiriéndose a las participaciones por línea de vehículo, los que se llevaron los primeros cinco cupos fueron la Mazda CX-30, que tuvo una participación del 8,4%. Luego sigue la Kia Sportage con un 7,3%, la Toyota Corolla Cross con un 7,2%, la Suzuki Swift con un 5,8% y la Ford Territory con un 4,7%.

Los tipos de vehículos híbridos que mayor inscripción tuvieron en abril fueron SUV (6.307 unidades), automóviles (1.058 unidades) y pick ups (110 unidades.)

Ciudades con mayor registro de vehículos eléctricos e híbridos durante el mes de abril

A nivel geográfico, las ciudades que tuvieron un mayor registro de vehículos eléctricos en el país fueron Bogotá (2.692 unidades), Medellín (1.543 unidades), Cali (339 unidades), Chía (135 unidades) y Bucaramanga (53 unidades).

En cuanto a vehículos híbridos, los que presentaron mayores registros durante el mes fueron Bogotá (3.115 unidades), Medellín (1.264 unidades), Cali (730 unidades), Cúcuta (351 unidades) y Funza (229 unidades).